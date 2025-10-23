Lula anuncia intenção de se candidatar ao quarto mandado à Presidência

Durante uma viagem de Estado à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que tem intenções de disputar o quarto mandato à Presidência da República. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira (23).

Lula estava acompanhado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka, em Jacarta, quando aproveitou o momento para anunciar suas intenções de permanecer à frente do Brasil.

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, disse o presidente brasileiro.

“Meu mandato termina no final de 2026, mas nós estamos preparados para disputar outras eleições”, continuou.

O anúncio ocorreu depois de o presidente comentar a relação bilateral entre Brasil e Indonésia, quando ressaltou intenções para os próximos anos, de fortalecer interações comerciais e diplomáticas entre as nações.

As afirmações foram feitas durante o cumprimento da agenda internacional do presidente que viaja pelo Sudeste Asiático. Um pouco antes, Lula e Prabowo Subianto assinaram diversos acordos de cooperação nos setores de agricultura, mineração, energia, ciência, defesa e estatística.

O brasileiro destacou que a parceria entre as duas nações se torna “cada vez mais relevante”.

Relação entre Brasil e Indonésia

Em seu discurso, Lula afirmou que o relacionamento entre o Brasil e a Indonésia deve se tornar “cada vez mais produtiva”, além disso, também revelou que busca incentivar investimentos privados entre os países. “Queremos mais empresários brasileiros visitando a Indonésia e mais empresários da Indonésia investindo no Brasil”, afirmou Lula.

Ainda segundo o presidente brasileiro, os dois países possuem lugares semelhantes na política internacional, por exemplo, a defesa do Sul Global, alteração do Conselho de Segurança da ONU e uma saída diplomática para o conflito em Gaza.