Câmara de São Gonçalo homenageia profissionais de Administração em ano do Jubileu de Diamante

A homenagem reforça o reconhecimento do município à categoria, que inclusive tem o Dia do Administrador no calendário oficial de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de São Gonçalo vai realizar uma sessão solene de entrega de Moções de Aplauso e Reconhecimento para profissionais da Administração, em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão, na próxima segunda-feira, às 15h.

O evento serve como uma mobilização para reconhecer os administradores em destaque no exercício da profissão e faz parte das comemorações do Jubileu de Diamante - aniversário de 60 anos - da profissão do Administrador no Brasil. A homenagem reforça o reconhecimento do município à categoria, que inclusive tem o Dia do Administrador no calendário oficial de São Gonçalo.

Para o presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, este é um importante gesto de valorização da profissão neste ano comemorativo.

“A Administração celebra 60 anos em 2025, e esta Moção de Aplausos é um presente que reflete o crescente reconhecimento da sociedade. São Gonçalo, que já havia instituído o Dia do Administrador, mais uma vez demonstra seu respeito pela categoria. Agradecemos à Câmara e ao Vereador Felipe Guarany por esta parceria fundamental na valorização dos profissionais que constroem o futuro da gestão”, salientou o presidente.