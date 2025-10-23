Câmara de São Gonçalo homenageia profissionais de Administração em ano do Jubileu de Diamante
Evento acontece na próxima segunda-feira (15) na Câmara Municipal
A Câmara Municipal de São Gonçalo vai realizar uma sessão solene de entrega de Moções de Aplauso e Reconhecimento para profissionais da Administração, em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão, na próxima segunda-feira, às 15h.
O evento serve como uma mobilização para reconhecer os administradores em destaque no exercício da profissão e faz parte das comemorações do Jubileu de Diamante - aniversário de 60 anos - da profissão do Administrador no Brasil. A homenagem reforça o reconhecimento do município à categoria, que inclusive tem o Dia do Administrador no calendário oficial de São Gonçalo.
Leia também:
Encontro de Administração em Niterói comemora 60 anos da profissão e destaca legado do CRA-RJ
São Gonçalo é representado na 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+ em Brasília
Para o presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, este é um importante gesto de valorização da profissão neste ano comemorativo.
“A Administração celebra 60 anos em 2025, e esta Moção de Aplausos é um presente que reflete o crescente reconhecimento da sociedade. São Gonçalo, que já havia instituído o Dia do Administrador, mais uma vez demonstra seu respeito pela categoria. Agradecemos à Câmara e ao Vereador Felipe Guarany por esta parceria fundamental na valorização dos profissionais que constroem o futuro da gestão”, salientou o presidente.