Encontro de Administração em Niterói comemora 60 anos da profissão e destaca legado do CRA-RJ

O Encad, além de um evento para palestras e celebração, serviu também como um espaço para encontros e fortalecimento de networking - Foto: Enzo Britto

O Conselho de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) realizou um Encontro de Administração (ENCAD) na noite da última terça-feira (14), no Clube Português, no bairro Ingá, em Niterói, para comemorar os 60 anos (Jubileu de Diamante) do curso de Administração.

O evento, além de celebrar o aniversário da regulamentação do curso de Administração no país, contou com duas palestras sobre o cenário atual da profissão; sorteio de livros sobre a área, uma moção de aplausos para alguns profissionais da área, e entrega da "Medalha Administrador Belmiro Siqueira", pelo presidente da CRA-RJ, Wagner Siqueira e o Diretor de Fiscalização, Firmino Carneiro, em homenagem aos profissionais que contribuíram com a profissão por 40 anos.

Wagner Siqueira, atual presidente da CRA-RJ, em seu discurso, agradeceu a presença de todos os presentes e principalmente os homenageados, dizendo que os profissionais que exercem a profissão se tornam símbolos do trabalho, fortalecendo a administração em um todo.

O presidente também relatou a importância de comemorar a data e realizar o encontro. “Esse jubileu marca a comemoração dos 60 anos de regulamentação da profissão. Além das conferências, a comemoração tem a razão de expressar nosso agradecimento aos colegas aqui da região, e de todo estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento pela contribuição que eles dão no seu cotidiano, cada um no seu posto de trabalho, pelo engrandecimento e a transformação da sociedade brasileira através das organizações.” disse Wagner.

O Encad, além de um evento para palestras e celebração, serviu também como um espaço para encontros e fortalecimento de networking, possibilitando o compartilhamento de experiências e vivências com outros profissionais, além do reconhecimento profissional nas homenagens. O Delegado do Conselho, Leocir Dal Pai, falou sobre a importância de eventos como esse.

“Esse encontro é importante porque é uma maneira que o CRA-RJ tem de mostrar para a sociedade a relevância do profissional da administração, trazendo conhecimento e pessoas que dominam o tema para compartilhar com os demais profissionais. E o segundo momento, que são as homenagens, com a Medalha Administrador Belmiro Siqueira, onde foram contempladas pessoas que exercem a profissão com dignidade há mais de 40 anos e a Moção de Aplausos, que é uma moção que a gente deveria estender para praticamente todos os administradores, mas que a gente escolhe alguns, buscando sempre contemplar diversas dimensões que são relevantes para a profissão nesse momento”, disse o Delegado.

A presença de estudantes também foi um dos destaques da noite. Para Valmira Cristofori, coordenadora do curso de Administração na Universidade Salgado de Oliveira (campus Niterói) e membro suplente do CRA-RJ, participar de encontros como o ENCAD ainda na graduação amplia a visão dos futuros profissionais.

“(O evento) é uma experiência maravilhosa. É superimportante que os alunos acompanhem e façam parte disso ainda na fase acadêmica, para que, depois de formados, cheguem conhecendo exatamente como é a profissão, como funciona o mercado de trabalho e, quem sabe, até cheguem onde eu cheguei — hoje sou conselheira.”, disse Valmira.

Palestras

O evento contou com duas palestras para ampliar e apresentar novos conhecimentos na área. A primeira foi de Rejane Magalhães, com o tema “A Recuperação Judicial como campo de atuação estratégica para o profissional de Administração”, abordando um lado da gestão de empresas que se encontram em uma situação complexa, explicando que a recuperação judicial é fundamental para a preservação de empreendimentos e as nuances para trabalhar na área.

Rejane Magalhães | Foto: Enzo Britto

A segunda foi de Elson Teixeira, com a temática “Gestão por competências”, que explicou um pouco sobre a evolução da gestão empresarial até chegar no momento atual, com destaque para o modelo de gestão porcompetência e da meritocracia dentro das empresas.

Elson Teixeira | Foto: Enzo Britto

Homenagens

Ocorreram dois tipos de honrarias no encontro, abrangendo profissionais de diversas áreas e idades. A primeira honraria foi da entrega da “Medalha Administrador Belmiro Siqueira”, em homenagem aos profissionais que completaram 40 anos de profissão.

A segunda foi a moção de aplausos, entregue para profissionais escolhidos pelo conselho, a fim de prestigiar diferentes profissionais que atuam dentro da área da administração e que abordam tópicos relevantes da profissão no momento atual.

Wagner Siqueira e Leocir Dal Pai | Foto: Enzo Britto

Sorteios

Para fechar o evento, foram sorteados três livros dá área para os presentes. Os livros sorteados foram: “Estratégias de Intervenção em Consultoria de Organização”, escrito pelo presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira; “Elementos de Administração Pessoal”, de Belmiro Siqueira; e, por último, “Clássicos da Administração”, escrito por Henry Ford.