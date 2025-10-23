Alerj entrega Medalha Tiradentes para o cantor Filipe Ret

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promoveu, na última quarta-feira (22/10), a entrega da Medalha Tiradentes ao rapper Filipe Cavaleiro de Macedo, conhecido como Filipe Ret. A condecoração - maior honraria concedida pela Casa - foi proposta pelo deputado Yuri (PSOL) e reconhece a contribuição do cantor ao cenário musical brasileiro, além de sua relevância na valorização da cultura periférica.

Abrindo a solenidade, o deputado Yuri (PSOL), ressaltou a relevância do artista para a cultura fluminense e o papel da Alerj como espaço de reconhecimento da cultura popular. “O Filipe tem a capacidade de conversar com a minha geração e com as mais novas. Ele acompanhou o início do rap, passou por várias fases e, ainda hoje, consegue se conectar com jovens de 14, 15 e 16 anos. Nossa tarefa aqui é garantir que esta Casa não fique fechada para as expressões que vêm da rua e das favelas. A Alerj é a casa do povo, e hoje não dá para falar de povo sem falar das favelas”, declarou.

Já a coautora do projeto, deputada Dani Monteiro (PSOL), destacou que o hip-hop deve ser compreendido como uma força cultural e tecnológica. “O hip-hop foi minha porta de entrada para o trabalho em diversas favelas. Ele é cidadania, é transformação. Filipe Ret, por exemplo, é muito mais do que um MC; é empresário, comunicador, artista e referência para a juventude das periferias. Essa medalha busca resgatar o verdadeiro significado do reconhecimento público, valorizando quem transforma vidas por meio da arte, da cultura e da resistência”, pontuou.

Ao receber a Medalha Tiradentes, Filipe Ret agradeceu a homenagem e destacou o impacto do rap em sua vida. “Fico muito grato por receber essa medalha. Os parlamentares precisam direcionar seus maiores esforços aos milhões de moradores de comunidades que lutam diariamente pela sua paz. O rap mudou a minha vida. Hoje busco levar um pouquinho de esperança, de força e arte para todos os lugares do Brasil”, declarou.

Presidente de um fã-clube dedicado ao rapper, Júlia Machado, estudante de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), contou como surgiu o grupo e de que forma as músicas de Filipe Ret impactam a vida dos admiradores. “Eu acompanho o Filipe há muitos anos. O fã clube nasceu em 2021 e a gente acaba acompanhando não só as músicas, mas também a vida do artista. As músicas dele inspiram e ajudam nos momentos difíceis. Às vezes você está voltando de um dia horrível na faculdade, coloca o fone e pensa que era isso que eu precisava para o dia melhorar. Ele me motiva a seguir em frente”, disse.

Trajetória

Nascido no bairro do Catete em 19 de junho de 1985, Filipe Ret emergiu como uma das vozes mais influentes do rap e do hip-hop nacional. Com álbuns como Imaterial (2021) e Lume (2022), o artista figura entre os Top 10 artistas brasileiros mais ouvidos na plataforma de streaming Spotify.