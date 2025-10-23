Comédia ácida 'Volpone' estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo neste sábado (25)
O clássico “Volpone”, do dramaturgo inglês Ben Jonson, ganha nova vida em uma montagem dirigida por Fabiano de Paula, com assistência de Rasec Rodrigues neste sábado (25) no Teatro Municipal de São Gonçalo. Escrita no século XVII, a peça continua atual ao abordar temas universais como a ganância, a ambição desmedida e as máscaras sociais que atravessam os séculos.
Na trama, Volpone, um velho milionário se diverte enganando seus falsos amigos e bajuladores. Fingindo estar à beira da morte, ele arranca deles fortunas, joias e promessas de herança. Para colocar seus planos em prática, conta com a ajuda de seus astutos criados, Mosca e Vespa, peças-chave em suas trapaças. O resultado é uma comédia ácida que mistura humor, crítica social e reviravoltas engenhosas.
Com elenco formado por estudantes da Oficina de Teatro Gabriel Engel, a montagem convida o público a mergulhar em um universo de jogos, disfarces e ironias que revelam o pior — e o mais divertido — do comportamento humano.
Ficha técnica
Adaptação e Direção: Fabiano de Paula
Assistência de Direção: Rasec Rodrigues
Figurino: Caio Chaves e Beatriz Gumi
Cenografia: Criação Coletiva
Direção Musical: Fabiano de Paula
Coreografias e Movimento: Fabiano de Paula e Rasec Rodrigues
Sonoplastia: Rasec Rodrigues e Charles Alves
Visagismo: Beatriz Gumi
Elenco: Henrique de Abreu, Lara Moreno, Adam Rocha, Nícolas Nunes, Ana Mota, Mari Guadard, Franciny Silva, Utiacy Maia, Luiza Calixto, Beatriz Gumi, Emilly Villa-Verde e Yuri Funkistico.
Classificação: 10 anos
Serviço
25 de outubro, às 15h30
São Gonçalo
Ingressos:
https://www.sympla.com.br/evento/volpone-25-10-as-15-30-em-sao-goncalo/3136898?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com
Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel