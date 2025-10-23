Comédia ácida 'Volpone' estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo neste sábado (25)

O clássico “Volpone”, do dramaturgo inglês Ben Jonson, ganha nova vida em uma montagem dirigida por Fabiano de Paula, com assistência de Rasec Rodrigues neste sábado (25) no Teatro Municipal de São Gonçalo. Escrita no século XVII, a peça continua atual ao abordar temas universais como a ganância, a ambição desmedida e as máscaras sociais que atravessam os séculos.

Na trama, Volpone, um velho milionário se diverte enganando seus falsos amigos e bajuladores. Fingindo estar à beira da morte, ele arranca deles fortunas, joias e promessas de herança. Para colocar seus planos em prática, conta com a ajuda de seus astutos criados, Mosca e Vespa, peças-chave em suas trapaças. O resultado é uma comédia ácida que mistura humor, crítica social e reviravoltas engenhosas.

Com elenco formado por estudantes da Oficina de Teatro Gabriel Engel, a montagem convida o público a mergulhar em um universo de jogos, disfarces e ironias que revelam o pior — e o mais divertido — do comportamento humano.

Ficha técnica

Adaptação e Direção: Fabiano de Paula

Assistência de Direção: Rasec Rodrigues

Figurino: Caio Chaves e Beatriz Gumi

Cenografia: Criação Coletiva

Direção Musical: Fabiano de Paula

Coreografias e Movimento: Fabiano de Paula e Rasec Rodrigues

Sonoplastia: Rasec Rodrigues e Charles Alves

Visagismo: Beatriz Gumi

Elenco: Henrique de Abreu, Lara Moreno, Adam Rocha, Nícolas Nunes, Ana Mota, Mari Guadard, Franciny Silva, Utiacy Maia, Luiza Calixto, Beatriz Gumi, Emilly Villa-Verde e Yuri Funkistico.

Classificação: 10 anos

Serviço

25 de outubro, às 15h30

São Gonçalo

Ingressos:

https://www.sympla.com.br/evento/volpone-25-10-as-15-30-em-sao-goncalo/3136898?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel