Pedro sofre fratura no antebraço durante jogo contra o Racing

Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital - Foto: Divulgação/CRF

Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital - Foto: Divulgação/CRF

O atacante do Flamengo Pedro sofreu uma fratura no antebraço durante uma disputa de bola no jogo de semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Racing, na noite desta quarta-feira (22). O atleta deixou o campo com o braço imobilizado.

Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital, onde passou por exames que constataram a fratura. O clube Rubro-Negro estuda o protocolo de recuperação para compreender se o atleta pode jogar durante a recuperação e conversar com o jogador, que ficará com o antebraço imobilizado.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Dog Dog: chefe do tráfico da Favela do Gato é preso em São Gonçalo



A fratura ocorreu aos 3 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola entre Pedro e Sosa, que se chocaram. O atacante flamenguista esticou o braço para se proteger mas acabou se ferindo na ‘briga’ com o volante argentino.

Mesmo com dores, o jogador permaneceu jogando até os 26 minutos do segundo tempo, mas chegou a ser atendido algumas vezes na lateral do campo, antes de ser substituído.

Ainda é muito cedo, para ter certeza se Pedro não jogará a segunda partida da semifinal da Libertadores, que ocorrerá na próxima quarta-feira, na Argentina.

Na tarde desta quinta-feira, o clube se reapresenta para começar a organização para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileirão. Antes da viagem, o time ainda terá mais um treino nesta sexta.