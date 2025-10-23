Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3853 | Euro R$ 6,2469
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Pedro sofre fratura no antebraço durante jogo contra o Racing

O atleta deixou o campo com o braço imobilizado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de outubro de 2025 - 10:39
Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital
Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital -

O atacante do Flamengo Pedro sofreu uma fratura no antebraço durante uma disputa de bola no jogo de semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Racing, na noite desta quarta-feira (22). O atleta deixou o campo com o braço imobilizado.

Pedro deixou o estádio do Maracanã sem saber qual seria o real estado de saúde, e foi encaminhado ao hospital, onde passou por exames que constataram a fratura. O clube Rubro-Negro estuda o protocolo de recuperação para compreender se o atleta pode jogar durante a recuperação e conversar com o jogador, que ficará com o antebraço imobilizado.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Dog Dog: chefe do tráfico da Favela do Gato é preso em São Gonçalo

A fratura ocorreu aos 3 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola entre Pedro e Sosa, que se chocaram. O atacante flamenguista esticou o braço para se proteger mas acabou se ferindo na ‘briga’ com o volante argentino.

Mesmo com dores, o jogador permaneceu jogando até os 26 minutos do segundo tempo, mas chegou a ser atendido algumas vezes na lateral do campo, antes de ser substituído.

Ainda é muito cedo, para ter certeza se Pedro não jogará a segunda partida da semifinal da Libertadores, que ocorrerá na próxima quarta-feira, na Argentina.

Na tarde desta quinta-feira, o clube se reapresenta para começar a organização para o jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileirão. Antes da viagem, o time ainda terá mais um treino nesta sexta.

Tags:

Copa Libertadores da América Flamengo Pedro fratura o antebraço Racing

Matérias Relacionadas