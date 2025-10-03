Vereadores de Niterói aprovam moção contra deputado Carlos Jordy por voto a favor da PEC da Blindagem

A Câmara Municipal de Niterói aprovou uma moção de repúdio contra o deputado federal Carlos Jordy (PL), nesta quarta-feira (1). O motivo foi o voto favorável a PEC da Blindagem, que buscava dificultar a possibilidade dos políticos responderam judicialmente por crimes. Jordy foi o único parlamentar da cidade a votar a favor da proposta.

A medida foi apresentava pelo vereador Professor Tulio (PSOL) e recebeu o apoio de outros 10 parlamentares, obtendo um total de 11 votos favoráveis. Na justificativa, a moção afirma que a PEC cria “mecanismos de proteção corporativa à classe política ao condicionar a abertura de ações penais contra parlamentares à autorização prévia do Congresso Nacional, além de restringir o alcance do Supremo Tribunal Federal para decretar medidas cautelares".

"Ele defende que haja uma blindagem a deputado federal que cometa crime. Ele tem medo do quê? Em Niterói o bolsonarismo não se cria", afirmou Tulio após a votação.

O texto aprovado sustenta que a atuação de Jordy é contraria ao interesse público e causa "profunda indignação e perplexidade" aos moradores de Niterói, ao favorecer medidas que, segundo os vereadores, podem estimular a impunidade e enfraquecer a luta contra a corrupção.



Em sua defesa, o deputado alegou que seu voto em favor da PEC da Blindagem faz parte de sua livre atuação política e teve a intenção de conter "abusos" de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Meu voto pala PEC das prerrogativas é mais um compromisso meu pela liberdade de expressão. O projeto buscava unicamente voltar ao texto original da Constituição para limitar os abusos de ministros do supremo. Fui eleito para ser porta-voz de meus eleitores e não posso ter medo de exercer minhas prerrogativas. A base de Rodrigo Neves deveria estar preocupada com os graves problemas da educação, saúde e serviços básicos da nossa cidade", afirmou ao se defender.