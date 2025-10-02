Número de brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a 2,2 mil e bate recorde em 2025

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu a maior marca desde 2020. Só neste ano, 2.268 imigrantes do Brasil foram retirados do território norte-americano por decisão do governo Trump, segundo a Polícia Federal.

O recorde foi alcançado após um voo, levando 110 passageiros, desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, na noite da última quarta-feira (1). O número de deportados para o Brasil de janeiro a 1° de outubro já é 37% maior que o número de todo o ano de 2024.

Desde de janeiro, já foram realizados 24 voos de deportação, sendo 1 deles no governo Joe Biden e os outros 23, com Donald Trump.

A expectativa é que até dezembro mais 12 voos sejam realizados de forma semanal. Até então, o maior número de brasileiros deportados havia sido em 2021, totalizando 2.188 pessoas.

Pelas regras americanas estrangeiros podem ser expulsos por entrada irregular, desrespeito às leis migratórias, envolvimento em crimes ou situações consideradas ameaça à segurança pública. Na campanha presidencial para ser reeleito, Donald Trump já afirmava que em seu governo um dos principais pontos seria a a deportação em números recordes de imigrantes.