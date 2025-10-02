Vitinho, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira após corte por lesão de Vanderson
Brasil fará dois amistosos contra Japão e Coreia do Sul
O lateral direito Vitinho foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os confrontos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O atleta do Botafogo entra no lugar de Vanderson, que foi cortado da lista após sentir um desconforto muscular na coxa, enquanto atuava pelo Mônaco.
A delegação da seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul, capital coreana, para enfrentar a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro. A partida contra o Japão acontece no dia 14, em Tóquio.
Essa é a segunda vez que Vitinho é convocado pelo Brasil, e coincidentemente, as duas convocações do atleta foram após Vanderson ser cortado por lesão. Na última convocação, o lateral do Mônaco teve uma lesão na panturrilha, abrindo espaço para que o atleta do Alvinegro recebesse sua primeira oportunidade na seleção.
Vitinho estreou pelo Brasil na última rodada das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, em partida contra a Bolívia, onde atuou por 61 minutos.
Veja os convocados do Brasil:
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma).
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).