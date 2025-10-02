Ana Castela fala de namoro com Zé Felipe: 'Está todo mundo feliz'

A cantora Ana Castela, de 21 anos, confirmou o relacionamento com o cantor sertanejo e ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, Zé Felipe em uma entrevista realizada em São Paulo. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus”, disse a cantora sobre o relacionamento com o filho de Leonardo.

Ana tocou no assunto durante uma entrevista coletiva na gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo.

Os boatos de um romance entre Zé e Castela começaram a surgir em junho, após eles curtirem uma viajem juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a assessoria de imprensa do sertanejo afirmou que o cantor estava no país para se dedicar a um projeto de músicas em espanhol e apenas aproveitou o momento para ir a um parque de diversões com a Boiadeira.

Leia também:

Niterói decreta feriadão prolongado em outubro com ponto facultativo; Entenda



Crítica OSG | 'GOAT' traz tentativa de mostrar o esporte entre a obsessão e a religião



Após isso, Zé Felipe foi visto nos bastidores de um show de Ana Castela em São Paulo e Poliana Rocha, mãe de Zé, passou a seguir a cantora nas redes sociais, aumentando ainda mais as especulações dos fãs sobre os dois estarem vivendo um relacionamento.

Os artistas passaram a ser cada vez mais vistos juntos em público e em postagens nas redes sociais antes de anunciarem o namoro publicamente.