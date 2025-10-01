Lula da aval para fim da obrigatoriedade da autoescola para tirar CNH

Lula da aval para acabar com obrigatoriedade de autoescola para tirar CNH - Foto: Reprodução

O presidente Lula (PT), deu o aval para que seja extinta a obrigatoriedade da realização de autoescola para conseguir tirar a carteira de motorista. A ideia busca baratear o preço do documento, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Depois do ok do presidente, o próximo passo é a realização de uma audiência pública pelo Ministério Público dos Transportes.

"A obrigatoriedade da autoescola criou um sistema excludente e as pessoas dirigem sem carteira, o que é o pior dos mundos. O presidente Lula está tomando uma decisão importante, porque o que o Brasil tem é exclusão", afirmou Renan.

As aulas práticas e teóricas passariam a ser com instrutores autônomos aprovados em prova que seria aplicada pelo governo federal. A medida não precisa passar pelo Congresso Nacional, já que envolve apenas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.

Com isso, seria eliminado a necessidade de cumprir 45 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas em autoescolas. As provas teórica e prática continuarão sendo exigidas.

Segundo a pasta, o custo médio para obter a CNH é de R$ 3.216, sendo 77% (R$ 2.469) gastos em autoescola e o restante em exames e taxas do Detran. Esses valores podem variar devido as autoescolas cobrarem valores diferentes.