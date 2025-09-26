Adesivo do 'Ponto Cego' será obrigatório para vans e caminhões no Rio

Caminhões e vans registrados no Estado do Rio de Janeiro poderão ser obrigados a instalar adesivos de sinalização em seus veículos, indicando a localização dos pontos cegos a motociclistas, ciclistas e demais motoristas. A medida está prevista na Lei 10.966/25, de autoria do deputado Samuel Malafaia (PL), aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e sancionada pelo governador Cláudio Castro, conforme publicação no Diário Oficial do Executivo desta sexta-feira (26).

“O ponto cego é uma área que o motorista não consegue enxergar, mesmo com o uso dos retrovisores. Essas regiões escondidas podem causar acidentes, especialmente durante ultrapassagens e mudanças de faixa”, explicou o deputado Malafaia.

Leia também:

▸ Carro roubado há quase um ano é recuperado na Ponte Rio-Niterói



▸ Jovem morre em trágico acidente de moto no dia que completou 21 anos

A lei dispõe que os adesivos devem ser aplicados em locais visíveis, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e reduzir acidentes provocados pela falta de visibilidade nesses pontos.

