Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,347 | Euro R$ 6,241
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Aprovação do governo Lula sobe para 50% e desaprovação cai, aponta pesquisa Ipespe

Levantamento revela crescimento da popularidade do presidente, especialmente entre eleitores de centro e da classe média, com queda na desaprovação para 48%

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de setembro de 2025 - 13:46
O presidente Lula permanece com um apoio expressivo entre os eleitores da esquerda
O presidente Lula permanece com um apoio expressivo entre os eleitores da esquerda -

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu atingir uma aprovação de 50%, conforme apontam dados da pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (25). Outro ponto positivo para o governo é a queda da desaprovação, que foi para 48%, deixando um ambiente confortável.

Segundo a CNN Brasil, a pesquisa entrevistou 2,5 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança registrado em 95,45%.

Leia também:

67 anos de Jabuti: Prêmio anuncia os 10 semifinalistas de cada categoria

Jornalista e árbitro de jiu-jitsu de SG, Felipe Barros morre após acidente de moto em Niterói

As porcentagens revelam que o governo obteve uma recuperação se comparado ao levantamento anterior, divulgado em julho. Naquela época, a desaprovação girava em torno de três pontos percentuais a mais do que agora. Já nesta nova pesquisa a aprovação subiu sete pontos no mesmo período.

Ainda de acordo com os dados, o presidente Lula permanece com um apoio expressivo entre os eleitores da esquerda, conseguindo 95% de aprovação. Porém, o que também tem chamado a atenção é o crescimento em áreas mais heterogêneas como os eleitores de centro, que atingiram 49% e na classe média, com 51%.

Tags:

aprovação de 50% governo lula Luiz Inácio Lula da Silva PESQUISA Pulso Brasil/Ipespe

Matérias Relacionadas