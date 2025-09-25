Aprovação do governo Lula sobe para 50% e desaprovação cai, aponta pesquisa Ipespe

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu atingir uma aprovação de 50%, conforme apontam dados da pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (25). Outro ponto positivo para o governo é a queda da desaprovação, que foi para 48%, deixando um ambiente confortável.

Segundo a CNN Brasil, a pesquisa entrevistou 2,5 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança registrado em 95,45%.

As porcentagens revelam que o governo obteve uma recuperação se comparado ao levantamento anterior, divulgado em julho. Naquela época, a desaprovação girava em torno de três pontos percentuais a mais do que agora. Já nesta nova pesquisa a aprovação subiu sete pontos no mesmo período.

Ainda de acordo com os dados, o presidente Lula permanece com um apoio expressivo entre os eleitores da esquerda, conseguindo 95% de aprovação. Porém, o que também tem chamado a atenção é o crescimento em áreas mais heterogêneas como os eleitores de centro, que atingiram 49% e na classe média, com 51%.