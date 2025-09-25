67 anos de Jabuti: Prêmio anuncia os 10 semifinalistas de cada categoria
Câmara Brasileira do Livro revela autores e obras desta etapa da premiação; o público também já pode conferir a lista de jurados
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou a lista com os 10 semifinalistas de cada categoria da 67ª edição do Prêmio Jabuti. No próximo dia 7 de outubro, às 12h, serão revelados os cinco finalistas que seguem na disputa.
Os vencedores das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos na cerimônia de entrega marcada para 27 de outubro de 2025, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um evento exclusivo para convidados.
O público também já pode conferir a lista dos 66 jurados no site da premiação, onde todas as informações oficiais estão disponíveis.
Com um total de 4.530 obras inscritas, a edição de 2025 traz como destaque a categoria especial Fomento à Leitura – Rio Capital Mundial do Livro, dedicada a projetos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Os vencedores de cada categoria receberão a tradicional estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
O vencedor da categoria Livro do Ano será contemplado com um prêmio especial: além da estatueta e de R$ 70 mil, ganhará uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação, credencial de acesso ao evento e uma agenda exclusiva de encontros, palestras e ações de divulgação da obra organizada pela CBL.
O processo de curadoria e julgamento das obras desta edição envolveu mais de 60 jurados e juradas com formações diversas e ampla representatividade, assegurando assim, a pluralidade de olhares e critérios de excelência da premiação.
Nesta edição, as obras vencedoras também terão maior visibilidade em eventos nacionais e internacionais. Para isso, as editoras premiadas deverão enviar cinco exemplares físicos das obras à sede da CBL, que serão utilizados em ações de promoção e exposição nos estandes da instituição.
Para a presidente da CBL, Sevani Matos, esta é uma etapa de grande significado: “Estamos felizes em anunciar mais uma fase do Prêmio Jabuti e ansiosos para realizar a cerimônia no Rio, em um ano tão simbólico para a cidade, que detém o título de Capital Mundial do Livro pela UNESCO.”
Já o curador do prêmio, Hubert Alquéres, ressalta o trabalho do júri: “Chegar aos dez melhores em cada categoria não foi tarefa fácil, diante da grande qualidade das obras inscritas. O júri enfrentou o desafio com competência e nos entrega uma lista admirável.”
Concorrem à 67ª edição obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, com ficha catalográfica e ISBN emitidos no Brasil no mesmo período.
A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal da CBL no YouTube, permitindo que leitores, editoras e autores acompanhem este momento decisivo da literatura nacional.
Veja a lista completa dos 10 semifinalistas de cada categoria:
Eixo: Literatura
Conto
Título: A bomba e outros contos de futebol | Autor(a): David Butter | Editora(s): Mórula Editorial
Título: Breve inventário de pequenas solidões | Autor(a): Tiago Feijó | Editora(s): Penalux
Título: Diários do infinito | Autor(a): Newton Moreno | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Título: Esboços naturais | Autor(a): Cavito | Editora(s): Laranja Original
Título: Faça de tudo para não precisar da coragem | Autor(a): Fábio Franco | Editora(s): Cachalote
Título: Nos domínios do cerrado | Autor(a): Daniel Francoy | Editora(s): Jabuticaba
Título: Nós que nos amávamos tanto | Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora(s): Cachalote
Título: Tantra e a arte de cortar cebolas | Autor(a): Iara Biderman | Editora(s): 34
Título: Ursa menor | Autor(a): Carla Kinzo | Editora(s): Quelônio
Crônica
Título: Brincadeira sem futuro | Autor(a): Ricardo Terto | Editora(s): Todavia
Título: Coisas Engraçadas de Não se Rir | Autor(a): Raymundo Netto | Editora(s): Obra Independente
Título: Comigo na livraria | Autor(a): Martha medeiros | Editora(s): L&PM Editores
Título: Diários na aldeia: escritos de um indígena potiguara | Autor(a): João Irineu de França Neto | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Estilhaços | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Júnior | Editora(s): Contracorrente
Título: Geografia do tempo | Autor(a): Ary Quintella | Editora(s): Andrea Jakobsson Estúdio
Título: Meia palavra basta | Autor(a): Francisco Bosco | Editora(s): Record
Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor(a): Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil
Título: Tempo e outros tempos | Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora(s): Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
Título: A balada para passear | Autor(a): Camilo Solano | Editora(s): Conrad
Título: Alvorada dos corações macabros | Autor(a): Diego Gerlach | Editora(s): Pé-de-Cabra
Título: De lá não se via luz | Autor(a): Igor Frederico de Freitas Arruda, Patrick Martins de Carvalho | Editora(s): MMarte
Título: Era uma vez no Contestado | Autor(a): André Caliman | Editora(s): Figura
Título: Filosofia do mamilo | Autor(a): Kael Vitorelo | Editora(s): Veneta
Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Título: Não sou Orlando | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): Obra Independente
Título: Pigmento | Autor(a): Aline Zouvi | Editora(s): Quadrinhos na Cia.
Título: Quando nasce a autoestima? | Autor(a): Regiane Braz | Editora(s): Orí
Título: Superpunk | Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora(s): Pipoca & Nanquim
Infantil
Título: Estações | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
Título: Kuski | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Moderna
Título: Maior museu do mundo | Autor(a): Caio Zero | Editora(s): Pulo do Gato
Título: Mãos | Autor(a): Kiusam de Oliveira | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Título: O braço mágico | Autor(a): Roseana Murray | Editora(s): Estrela Cultural
Título: Pode ser | Autor(a): Lauro Henriques Jr. | Editora(s): Ararinha Editorial
Título: Quem é esse? | Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora(s): Piu
Título: Submersos | Autor(a): Estevão Azevedo, Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote
Título: Um lugar para Coraline | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Rocquinho
Título: Você dorme como um monstro? | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperKids
Juvenil
Título: Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autor(a): Eliane Potiguara | Editora(s): do Brasil
Título: Dagunda | Autor(a): Carlos Gomes Oliveira | Editora(s): Cepe
Título: Marefasto | Autor(a): Juan Glavemburgo | Editora(s): Voe
Título: Nina descobre o Brasile | Autor(a): José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta | Editora(s): Padaria de Livros
Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo | Editora(s): Telucazu Edições
Título: Pôr do Sol, Jangurussu | Autor(a): Rodrigo Marques | Editora(s): Aluá
Título: Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autor(a): Penélope Martins | Editora(s): PeraBook
Título: Rhoars: os magiciens | Autor(a): Lizzie Oliver | Editora(s): Obra Independente
Título: Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autor(a): Nei Lopes | Editora(s): Nova Fronteira
Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Josué Limeira | Editora(s): Yellowfante
Poesia
Título: Asma | Autor(a): Adelaide Ivánova | Editora(s): Nós
Título: Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor(a): Michel Thiollent | Editora(s): Scortecci
Título: Livro de erros | Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora(s): Iluminuras
Título: Meu lance é poesia | Autor(a): Ramon Nunes Mello (Organizador) | Editora(s): WMF Martins Fontes
Título: O caderno de dispositivos de M. Lovet | Autor(a): Rodrigo Suzuki Cintra | Editora(s): 7Letras
Título: O lado esquerdo | Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora(s): Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
Título: Poesia reunida [1966-2009]: livro um: Cave Carmen | Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora(s): Martelo
Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Retorno ao ventre: Mỹnh fi nugror to vẽsikã kãtĩ | Autor(a): Jr. Bellé | Editora(s): Elefante
Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Stélio Torquato Lima | Editora(s): Estrela Cultural
Romance de Entretenimento
Título: A Casa da Opera de Manoel Luiz | Autor(a): Celso Taddei | Editora(s): Mondru
Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Título: Ascensão | Autor(a): Bruno Crispim | Editora(s): Urutau
Título: Boas meninas se afogam em silêncio | Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora(s): Rocco
Título: Bololô: gaiola vazia | Autor(a): Ricardo Maurício Gonzaga | Editora(s): Senac Rio
Título: Nada mais será como antes | Autor(a): Miguel Nicolelis | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: O amor e sua fome | Autor(a): Lorena Portela | Editora(s): Todavia
Título: Riacho Escuro | Autor(a): Marta Pessoa | Editora(s): Sete Autores Editora e Distribuidora
Título: Um Evangelho de José | Autor(a): Marcos Barbosa | Editora(s): Escola Superior de Artes Célia Helena
Título: Uma família feliz | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras
Romance Literário
Título: A extraordinária Zona Norte | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Todavia
Título: Bambino a Roma: ficção | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras
Título: De onde eles vêm | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Escalavra | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): Amarcord
Título: Guerra I — ofensiva paraguaia e reação aliada (novembro de 1864 a março de 1866) | Autor(a): Beatriz Bracher | Editora(s): 34
Título: Meu braço esquerdo: um sim à vida | Autor(a): Viviane Mosé | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: O último dos copistas | Autor(a): Marcílio França Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Ressuscitar mamutes | Autor(a): Silvana Tavano | Editora(s): Autêntica Editora
Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Vera | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia
Eixo: Não Ficção
Artes
Título: Amelia Toledo: campos de cor | Autor(a): Denise Mattar, Luiz Vieira | Editora(s): Nara Roesler Livros
Título: Artes visuais na Educação Infantil a partir da Abordagem Triangular | Autor(a): Ana Mae Barbosa, Sidiney Peterson F. de Lima (Organizadores) | Editora(s): Cortez
Título: Chico Buarque em 80 canções | Autor(a): André Simões | Editora(s): 34
Título: Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora(s): Cepe
Título: Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora(s): Edusp
Título: Música Só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil | Autor(a): Henry Burnett | Editora(s): Edusp
Título: Os últimos filhos da floresta | Autor(a): Ricardo Martins | Editora(s): Nômades
Título: Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autor(a): Heloísa Teixeira “em memória” | Editora(s): Bazar do Tempo
Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora(s): Instituto Moreira Salles
Título: Vamô vadiá nesta lezeira: ancestralidade e simbolismo na dança da lezeira do Sertão do Piauí | Autor(a): Eduardo Pontin, Francisca Sousa | Editora(s): Banquinho Publicações
Biografia e Reportagem
Título: A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor(a): Delmo Moreira | Editora(s): Todavia
Título: Cachorros: a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a Nova República | Autor(a): Marcelo Godoy | Editora(s): Alameda
Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Título: Memórias | Autor(a): Rubens Ricupero | Editora(s): UNESP
Título: Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca | Autor(a): Aguinaldo Silva | Editora(s): Todavia
Título: O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor(a): Jamil Chade | Editora(s): Record
Título: O passarinho do contra: uma biografia de Mario Quintana | Autor(a): Gustavo Grandinetti | Editora(s): Tordesilhas
Título: O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora(s): Todavia
Título: O silêncio do motosserra: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia | Autor(a): Claudio Angelo, Tasso Azevedo | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil | Autor(a): Tiago Rogero | Editora(s): Fósforo
Economia Criativa
Título: A história da cerveja no Brasil: o legado de Stupakoff e Künnning | Autor(a): Henri Kistler, Rogério Furtado (Organizadores) | Editora(s): Ateliê Editorial
Título: Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora(s): Folhas de Relva Edições
Título: Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local | Autor(a): Paula Lourenço | Editora(s): Sesc Pernambuco
Título: De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Hospitalidade e interculturalidade | Autor(a): Sandro Dias | Editora(s): Senac São Paulo
Título: Mitos e verdades do ESG | Autor(a): Giuliana Morrone | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autor(a): Carol Barreto | Editora(s): Paralela
Título: Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora(s): Obra Independente
Título: Sons e sabores | Autor(a): Morena Leite, Moreno Veloso | Editora(s): Senac Rio
Educação
Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autor(a): Larissa Santos | Editora(s): Labrador
Título: Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial | Autor(a): Celso Niskier | Editora(s): Gente
Título: História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora(s): UNESP
Título: Infâncias e leituras – Presenças negras e indígenas na literatura infantil | Autor(a): Márcia Licá (Organizadora) | Editora(s): Pulo do Gato
Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Título: O que quer um professor?: queixa, demanda e desejo na formação de professores | Autor(a): Fernanda Ferrari Arantes | Editora(s): Ateliê Editorial
Título: Para pensar e escrever melhor: pequenos textos | Autor(a): Leandro Karnal | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Pedagogia dos orixás | Autor(a): Ivan Poli | Editora(s): Pallas
Título: Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autor(a): Cidinha da Silva | Editora(s): Autêntica
Negócios
Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Título: A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora(s): Alta Books
Título: A trinca: jornada da liberdade | Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora(s): Buzz
Título: Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora(s): Labrador
Título: Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor(a): Henrique Meirelles | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Hackeando a sua carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação | Autor(a): Marcelo Tas | Editora(s): Planeta Estratégia
Título: Negócios com propósito: impacto e lucro lado a lado: como criar empresas com próposito, obter resultados e contribuir para um mundo melhor | Autor(a): Anderson Rodrigues | Editora(s): Gente
Título: O Futuro é Coop | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Sescoop Unidade Nacional
Título: Quebre o teto de vidro: estratégias revolucionárias para atingir o próximo nível da carreira (até chegar ao topo) | Autor(a): Karina Forlenza | Editora(s): Rocco
Título: Se parar o sangue esfria: como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chilli Beans | Autor(a): Caito Maia | Editora(s): Gente
Saúde e Bem-Estar
Título: A arte de amar | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Record
Título: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autor(a): Monja Coen | Editora(s): Editora Planeta do Brasil
Título: Falando sério sobre a adolescência | Autor(a): Thalita Rebouças, Renato Caminha | Editora(s): Lpm Editores
Título: FELICIDADE ORDINÁRIA | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar
Título: Manual Prático do Picareta em Saúde | Autor(a): André Demambre bacchi | Editora(s): André Demambre Bacchi
Título: Medicina excessiva | Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora(s): Editora Labrador
Título: O lugar do sofrimento na cultura contemporânea | Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora(s): Summus Editorial
Título: Poder e desigualdade | Autor(a): André Roncaglia, Cesar Calejon | Editora(s): Editora Civilização Brasileira
Título: Sedução Algorítmica | Autor(a): Júlio de Ló | Editora(s): Bambual Editora
Título: Ser feliz: É possível? | Autor(a): Monja Coen, Gustavo Arns | Editora(s): Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
Título: ACROBATA | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Alto e Bom Som | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): Edusp
Título: Bonito pra chover | Capista: Vitor Cesar Junior | Editora(s): Pinacoteca do Ceará
Título: DESRAZÃO | Capista: Jean Sartief Soares Amorim de Freitas | Editora(s): Rita Machado, Giro
Título: Dicionário abreviado do surrealismo | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças
Título: Do mar, o sonho | Capista: Amanda Chagas | Editora(s): Editora Labrador
Título: Dona Militana | Capista: Rafael Campos | Editora(s): UFRN
Título: Em alguma parte alguma | Capista: Elaine Ramos | Editora(s): Companhia das Letras
Título: FUNIL | Capista: Alexandre Gama | Editora(s): Alexandre Gama
Título: Sedução Algorítmica | Capista: Lívia de Castro | Editora(s): Bambual Editora
Ilustração
Título: As aventuras de Vitório | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): Companhia das Letrinhas*
Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz, Stênio Gardel | Editora(s): Companhia das Letrinhas*
Título: Cabeça de Pedra | Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora(s): ELO EDITORA
Título: Entre tantos | Ilustrador(a): Marilda Castanha | Editora(s): MARALTO EDIÇÕES
Título: Errinho, errão | Ilustrador(a): Estevão Azevedo, Kaká Leal | Editora(s): Brinque-Book
Título: Nas Terras do Vento | Ilustrador(a): Olavo Costa, roberto linsker, Beto Pandiani | Editora(s): Terra Virgem Editora e Produções Culturais Ltda
Título: O quintal das irmãs | Ilustrador(a): Rodrigo Andrade, Waldete Tristão | Editora(s): Editora Pequena Zahar
Título: Submersos | Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora(s): Editora Caixote
Título: The Dhow | Ilustrador(a): Victor Sales de Oliveira | Editora(s): Victor Sales
Título: Vidas Secas | Ilustrador(a): Hal Wildson | Editora(s): Editora FTD
Projeto Gráfico
Título: [A construção] | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu Editora
Título: Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra = Abdias Nascimento and the Black Art Museum | Responsável: Quatro Produções e edições gráficas LTDA (Estúdio Campo) | Editora(s): INSTITUTO INHOTIM
Título: Alexandre Herchcovitch | Responsável: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU JUDAICO NO ESTADO DE SÃO PAULO – Museu | Editora(s): Museu Judaico de São Paulo
Título: Anjos Cruéis | Responsável: Retina 78 — Christiano Menezes e Chico de Assis | Editora(s): DARKSIDE ENTRETENIMENTO LTDA ME
Título: Hélio Oiticica: delirium ambulatorium | Responsável: Felipe Cavalcante Gabriel Menezes | Editora(s): Tuîa Arte Produção
Título: Palavra | Responsável: Instituto Tomie Ohtake, Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar, Gabriela Moulin, Divina Prado | Editora(s): INSTITUTO TOMIE OHTAKE
Título: Que país é este? | Responsável: Thyago Nogueira , Horrana de Kássia Santoz, Elisa von Randow | Editora(s): IMS
Título: Se enfiasse os pés na terra | Responsável: Museu Paranaense | Editora(s): SAMP
Título: Sonia Gomes | Responsável: Gustavo Greco | Editora(s): Editora Cobogó
Título: Thomaz Farkas todomundo | Responsável: Kiko Farkas | Editora(s): IMS
Tradução
Título: A palavra e o fio | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora(s): Editora Iluminuras
Título: As aventuras de Pinóquio | Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): MARALTO EDIÇÕES
Título: As confissões d’um italiano | Tradutor(a): Francisco Jose Saraiva Degani | Editora(s): Editora Nova Alexandria
Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): ANDRÉ VALLIAS DE OLIVEIRA LIMA | Editora(s): Perspectiva
Título: Caixa-preta | Tradutor(a): Floresta | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Da próxima vez, o fogo | Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Hinos antigos | Tradutor(a): Pedro Barbieri, Carlos Leonardo Bonturim Antunes, Rafael de Carvalho Matiello Brunhara, José Carlos Baracat Júnior | Editora(s): Editora Madamu
Título: Homero Portátil | Tradutor(a): André Malta | Editora(s): Edusp
Título: O livro africano sem título | Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora(s): Editora Cobogó
Título: Odes | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica Editora
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
Título: Café com pássaros | Autor(a): Karla Galant | Editora(s): Editora Urutau
Título: kitnet de vidro | Autor(a): Diuliane de Castilhos Paim | Editora(s): Editora Laranja Original
Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Título: Ninguém morreu naquele outono | Autor(a): Manoella Valadares | Editora(s): Telaranha
Título: O áspero das faltas | Autor(a): Gabriela Lagemann | Editora(s): Editora Patuá
Título: O sal e a sede | Autor(a): Guilherme Amorim | Editora(s): Editora Urutau
Título: Refinaria | Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora(s): Sophia Editora
Título: Resíduo | Autor(a): Cristiane Cerdera | Editora(s): Editora Patuá
Título: Som da vida inteira | Autor(a): Henrique Romaniello Passos | Editora(s): Editora Patuá
Título: Touros e lagartos | Autor(a): Luana Bruno da Silva Bellini Ramos | Editora(s): Editora Urutau
Escritor Estreante - Romance
Título: À sombra de Fausto | Autor(a): Nelson Ricardo Guedes dos Reis | Editora(s): Quixote Do
Título: As duas mortes de Maria | Autor(a): José Osmar Pumes | Editora(s): Edições Besourobox
Título: Diários da Caserna: Dossiê SMART | Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora(s): Editora Labrador
Título: Flor do Mandacaru | Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora(s): Página Nova
Título: Gaiola de esperar tempestades | Autor(a): Gabriela Richinitti | Editora(s): Editora Dublinense
Título: Lua leoa | Autor(a): Odair Redondo | Editora(s): Editora Patuá
Título: O labirinto do corpo | Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora(s): SÉTIMO SELO
Título: Onde eu nasci passa um rio | Autor(a): LUIZ NEVES DE CASTRO | Editora(s): eDOC BRASIL, LC Design & Editorial
Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva Editora
Título: Se essa morte fosse minha | Autor(a): Júlia Palhardi | Editora(s): Editora Urutau
Fomento à Leitura
Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Título: Biblioteca MArginow | Responsável(eis): Jessé Andarilho
Título: Clube de Leitura 2.0 | Responsável(eis): Luciana
Título: Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais
Título: Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline
Título: Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana
Título: Ler - Festival do Leitor | Responsável(eis): Jeronimo Vargas dos Santos
Título: Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): INSTITUTO INCLUIR: TRANSFORMAR, DEMOCRATIZAR & HUMANIZAR
Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Henrique Dau
Título: Vinte Mil Léguas – Terceira Temporada: Galileu Galilei | Responsável(eis): Megafauna Livraria LTDA
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: A maldição das flores | Editora(s): Editora Planeta do Brasil , Amazon Crossing, um selo da Amazon Publishing
Título: A pediatra | Editora(s): Editora Schwarcz S.A., Bokförlaget Tranan
Título: Baviera tropical: A história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia Editora S.A., Diversion Books (Diversion Publishing Corp.)
Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Editora(s): JANAINA DE LUNA FREIRE DUQUE COBIACO, FANTAGRAPHICS BOOKS INC.
Título: Cartas para minha avó | Editora(s): Editora Schwarcz S.A., Editorial Caminho
Título: O avesso da pele | Editora(s): Editora Schwarcz S.A. , Charco Press
Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia Editora S.A., Sellerio editore Palermo
Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Uitgeverij Marmer
Título: Olhos d’água | Editora(s): Pallas, Orfeu Negro
Título: Setenta | Editora(s): Dublinense, Sefsafa Publishing House