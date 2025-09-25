67 anos de Jabuti: Prêmio anuncia os 10 semifinalistas de cada categoria

25 de setembro de 2025 - 12:41

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou a lista com os 10 semifinalistas de cada categoria da 67ª edição do Prêmio Jabuti. No próximo dia 7 de outubro, às 12h, serão revelados os cinco finalistas que seguem na disputa.

Os vencedores das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos na cerimônia de entrega marcada para 27 de outubro de 2025, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um evento exclusivo para convidados.

Leia também:

Primeiro lugar do pódio: Atleta gonçalense conquista três títulos nacionais consecutivos de Jiu-Jitsu

Dom Sarau celebra reconhecimento e realizações em prol da cultura em São Gonçalo

O público também já pode conferir a lista dos 66 jurados no site da premiação, onde todas as informações oficiais estão disponíveis.

Com um total de 4.530 obras inscritas, a edição de 2025 traz como destaque a categoria especial Fomento à Leitura – Rio Capital Mundial do Livro, dedicada a projetos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Os vencedores de cada categoria receberão a tradicional estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

O vencedor da categoria Livro do Ano será contemplado com um prêmio especial: além da estatueta e de R$ 70 mil, ganhará uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação, credencial de acesso ao evento e uma agenda exclusiva de encontros, palestras e ações de divulgação da obra organizada pela CBL.

O processo de curadoria e julgamento das obras desta edição envolveu mais de 60 jurados e juradas com formações diversas e ampla representatividade, assegurando assim, a pluralidade de olhares e critérios de excelência da premiação.

Nesta edição, as obras vencedoras também terão maior visibilidade em eventos nacionais e internacionais. Para isso, as editoras premiadas deverão enviar cinco exemplares físicos das obras à sede da CBL, que serão utilizados em ações de promoção e exposição nos estandes da instituição.

Para a presidente da CBL, Sevani Matos, esta é uma etapa de grande significado: “Estamos felizes em anunciar mais uma fase do Prêmio Jabuti e ansiosos para realizar a cerimônia no Rio, em um ano tão simbólico para a cidade, que detém o título de Capital Mundial do Livro pela UNESCO.”

Já o curador do prêmio, Hubert Alquéres, ressalta o trabalho do júri: “Chegar aos dez melhores em cada categoria não foi tarefa fácil, diante da grande qualidade das obras inscritas. O júri enfrentou o desafio com competência e nos entrega uma lista admirável.”

Concorrem à 67ª edição obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, com ficha catalográfica e ISBN emitidos no Brasil no mesmo período.

A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal da CBL no YouTube, permitindo que leitores, editoras e autores acompanhem este momento decisivo da literatura nacional.

Veja a lista completa dos 10 semifinalistas de cada categoria:

Eixo: Literatura

Conto

Título: A bomba e outros contos de futebol | Autor(a): David Butter | Editora(s): Mórula Editorial

Título: Breve inventário de pequenas solidões | Autor(a): Tiago Feijó | Editora(s): Penalux

Título: Diários do infinito | Autor(a): Newton Moreno | Editora(s): Folhas de Relva Edições

Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá

Título: Esboços naturais | Autor(a): Cavito | Editora(s): Laranja Original

Título: Faça de tudo para não precisar da coragem | Autor(a): Fábio Franco | Editora(s): Cachalote

Título: Nos domínios do cerrado | Autor(a): Daniel Francoy | Editora(s): Jabuticaba

Título: Nós que nos amávamos tanto | Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora(s): Cachalote

Título: Tantra e a arte de cortar cebolas | Autor(a): Iara Biderman | Editora(s): 34

Título: Ursa menor | Autor(a): Carla Kinzo | Editora(s): Quelônio

Crônica

Título: Brincadeira sem futuro | Autor(a): Ricardo Terto | Editora(s): Todavia

Título: Coisas Engraçadas de Não se Rir | Autor(a): Raymundo Netto | Editora(s): Obra Independente

Título: Comigo na livraria | Autor(a): Martha medeiros | Editora(s): L&PM Editores

Título: Diários na aldeia: escritos de um indígena potiguara | Autor(a): João Irineu de França Neto | Editora(s): Folhas de Relva Edições

Título: Estilhaços | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Júnior | Editora(s): Contracorrente

Título: Geografia do tempo | Autor(a): Ary Quintella | Editora(s): Andrea Jakobsson Estúdio

Título: Meia palavra basta | Autor(a): Francisco Bosco | Editora(s): Record

Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor(a): Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil

Título: Tempo e outros tempos | Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora(s): Nova Fronteira

Histórias em Quadrinhos

Título: A balada para passear | Autor(a): Camilo Solano | Editora(s): Conrad

Título: Alvorada dos corações macabros | Autor(a): Diego Gerlach | Editora(s): Pé-de-Cabra

Título: De lá não se via luz | Autor(a): Igor Frederico de Freitas Arruda, Patrick Martins de Carvalho | Editora(s): MMarte

Título: Era uma vez no Contestado | Autor(a): André Caliman | Editora(s): Figura

Título: Filosofia do mamilo | Autor(a): Kael Vitorelo | Editora(s): Veneta

Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

Título: Não sou Orlando | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): Obra Independente

Título: Pigmento | Autor(a): Aline Zouvi | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Título: Quando nasce a autoestima? | Autor(a): Regiane Braz | Editora(s): Orí

Título: Superpunk | Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Infantil

Título: Estações | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Título: Kuski | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Moderna

Título: Maior museu do mundo | Autor(a): Caio Zero | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Mãos | Autor(a): Kiusam de Oliveira | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: O braço mágico | Autor(a): Roseana Murray | Editora(s): Estrela Cultural

Título: Pode ser | Autor(a): Lauro Henriques Jr. | Editora(s): Ararinha Editorial

Título: Quem é esse? | Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora(s): Piu

Título: Submersos | Autor(a): Estevão Azevedo, Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote

Título: Um lugar para Coraline | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Rocquinho

Título: Você dorme como um monstro? | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperKids

Juvenil

Título: Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autor(a): Eliane Potiguara | Editora(s): do Brasil

Título: Dagunda | Autor(a): Carlos Gomes Oliveira | Editora(s): Cepe

Título: Marefasto | Autor(a): Juan Glavemburgo | Editora(s): Voe

Título: Nina descobre o Brasile | Autor(a): José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta | Editora(s): Padaria de Livros

Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo | Editora(s): Telucazu Edições

Título: Pôr do Sol, Jangurussu | Autor(a): Rodrigo Marques | Editora(s): Aluá

Título: Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autor(a): Penélope Martins | Editora(s): PeraBook

Título: Rhoars: os magiciens | Autor(a): Lizzie Oliver | Editora(s): Obra Independente

Título: Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autor(a): Nei Lopes | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Josué Limeira | Editora(s): Yellowfante

Poesia

Título: Asma | Autor(a): Adelaide Ivánova | Editora(s): Nós

Título: Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor(a): Michel Thiollent | Editora(s): Scortecci

Título: Livro de erros | Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora(s): Iluminuras

Título: Meu lance é poesia | Autor(a): Ramon Nunes Mello (Organizador) | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: O caderno de dispositivos de M. Lovet | Autor(a): Rodrigo Suzuki Cintra | Editora(s): 7Letras

Título: O lado esquerdo | Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora(s): Mórula Editorial, Cultura e Barbárie

Título: Poesia reunida [1966-2009]: livro um: Cave Carmen | Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora(s): Martelo

Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Retorno ao ventre: Mỹnh fi nugror to vẽsikã kãtĩ | Autor(a): Jr. Bellé | Editora(s): Elefante

Título: Vidas secas em cordel | Autor(a): Stélio Torquato Lima | Editora(s): Estrela Cultural

Romance de Entretenimento

Título: A Casa da Opera de Manoel Luiz | Autor(a): Celso Taddei | Editora(s): Mondru

Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá

Título: Ascensão | Autor(a): Bruno Crispim | Editora(s): Urutau

Título: Boas meninas se afogam em silêncio | Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora(s): Rocco

Título: Bololô: gaiola vazia | Autor(a): Ricardo Maurício Gonzaga | Editora(s): Senac Rio

Título: Nada mais será como antes | Autor(a): Miguel Nicolelis | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: O amor e sua fome | Autor(a): Lorena Portela | Editora(s): Todavia

Título: Riacho Escuro | Autor(a): Marta Pessoa | Editora(s): Sete Autores Editora e Distribuidora

Título: Um Evangelho de José | Autor(a): Marcos Barbosa | Editora(s): Escola Superior de Artes Célia Helena

Título: Uma família feliz | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Romance Literário

Título: A extraordinária Zona Norte | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Todavia

Título: Bambino a Roma: ficção | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras

Título: De onde eles vêm | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Escalavra | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): Amarcord

Título: Guerra I — ofensiva paraguaia e reação aliada (novembro de 1864 a março de 1866) | Autor(a): Beatriz Bracher | Editora(s): 34

Título: Meu braço esquerdo: um sim à vida | Autor(a): Viviane Mosé | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: O último dos copistas | Autor(a): Marcílio França Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ressuscitar mamutes | Autor(a): Silvana Tavano | Editora(s): Autêntica Editora

Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vera | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: Amelia Toledo: campos de cor | Autor(a): Denise Mattar, Luiz Vieira | Editora(s): Nara Roesler Livros

Título: Artes visuais na Educação Infantil a partir da Abordagem Triangular | Autor(a): Ana Mae Barbosa, Sidiney Peterson F. de Lima (Organizadores) | Editora(s): Cortez

Título: Chico Buarque em 80 canções | Autor(a): André Simões | Editora(s): 34

Título: Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora(s): Cepe

Título: Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora(s): Edusp

Título: Música Só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil | Autor(a): Henry Burnett | Editora(s): Edusp

Título: Os últimos filhos da floresta | Autor(a): Ricardo Martins | Editora(s): Nômades

Título: Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autor(a): Heloísa Teixeira “em memória” | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Título: Vamô vadiá nesta lezeira: ancestralidade e simbolismo na dança da lezeira do Sertão do Piauí | Autor(a): Eduardo Pontin, Francisca Sousa | Editora(s): Banquinho Publicações

Biografia e Reportagem

Título: A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor(a): Delmo Moreira | Editora(s): Todavia

Título: Cachorros: a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a Nova República | Autor(a): Marcelo Godoy | Editora(s): Alameda

Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca

Título: Memórias | Autor(a): Rubens Ricupero | Editora(s): UNESP

Título: Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca | Autor(a): Aguinaldo Silva | Editora(s): Todavia

Título: O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor(a): Jamil Chade | Editora(s): Record

Título: O passarinho do contra: uma biografia de Mario Quintana | Autor(a): Gustavo Grandinetti | Editora(s): Tordesilhas

Título: O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora(s): Todavia

Título: O silêncio do motosserra: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia | Autor(a): Claudio Angelo, Tasso Azevedo | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil | Autor(a): Tiago Rogero | Editora(s): Fósforo

Economia Criativa

Título: A história da cerveja no Brasil: o legado de Stupakoff e Künnning | Autor(a): Henri Kistler, Rogério Furtado (Organizadores) | Editora(s): Ateliê Editorial

Título: Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora(s): Folhas de Relva Edições

Título: Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local | Autor(a): Paula Lourenço | Editora(s): Sesc Pernambuco

Título: De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Hospitalidade e interculturalidade | Autor(a): Sandro Dias | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Mitos e verdades do ESG | Autor(a): Giuliana Morrone | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autor(a): Carol Barreto | Editora(s): Paralela

Título: Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora(s): Obra Independente

Título: Sons e sabores | Autor(a): Morena Leite, Moreno Veloso | Editora(s): Senac Rio

Educação

Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autor(a): Larissa Santos | Editora(s): Labrador

Título: Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial | Autor(a): Celso Niskier | Editora(s): Gente

Título: História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora(s): UNESP

Título: Infâncias e leituras – Presenças negras e indígenas na literatura infantil | Autor(a): Márcia Licá (Organizadora) | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Título: O que quer um professor?: queixa, demanda e desejo na formação de professores | Autor(a): Fernanda Ferrari Arantes | Editora(s): Ateliê Editorial

Título: Para pensar e escrever melhor: pequenos textos | Autor(a): Leandro Karnal | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Pedagogia dos orixás | Autor(a): Ivan Poli | Editora(s): Pallas

Título: Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autor(a): Cidinha da Silva | Editora(s): Autêntica

Negócios

Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin

Título: A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora(s): Alta Books

Título: A trinca: jornada da liberdade | Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora(s): Buzz

Título: Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora(s): Labrador

Título: Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor(a): Henrique Meirelles | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Hackeando a sua carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação | Autor(a): Marcelo Tas | Editora(s): Planeta Estratégia

Título: Negócios com propósito: impacto e lucro lado a lado: como criar empresas com próposito, obter resultados e contribuir para um mundo melhor | Autor(a): Anderson Rodrigues | Editora(s): Gente

Título: O Futuro é Coop | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Sescoop Unidade Nacional

Título: Quebre o teto de vidro: estratégias revolucionárias para atingir o próximo nível da carreira (até chegar ao topo) | Autor(a): Karina Forlenza | Editora(s): Rocco

Título: Se parar o sangue esfria: como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chilli Beans | Autor(a): Caito Maia | Editora(s): Gente

Saúde e Bem-Estar

Título: A arte de amar | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Record

Título: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autor(a): Monja Coen | Editora(s): Editora Planeta do Brasil

Título: Falando sério sobre a adolescência | Autor(a): Thalita Rebouças, Renato Caminha | Editora(s): Lpm Editores

Título: FELICIDADE ORDINÁRIA | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Título: Manual Prático do Picareta em Saúde | Autor(a): André Demambre bacchi | Editora(s): André Demambre Bacchi

Título: Medicina excessiva | Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora(s): Editora Labrador

Título: O lugar do sofrimento na cultura contemporânea | Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora(s): Summus Editorial

Título: Poder e desigualdade | Autor(a): André Roncaglia, Cesar Calejon | Editora(s): Editora Civilização Brasileira

Título: Sedução Algorítmica | Autor(a): Júlio de Ló | Editora(s): Bambual Editora

Título: Ser feliz: É possível? | Autor(a): Monja Coen, Gustavo Arns | Editora(s): Papirus 7 Mares

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: ACROBATA | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Alto e Bom Som | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): Edusp

Título: Bonito pra chover | Capista: Vitor Cesar Junior | Editora(s): Pinacoteca do Ceará

Título: DESRAZÃO | Capista: Jean Sartief Soares Amorim de Freitas | Editora(s): Rita Machado, Giro

Título: Dicionário abreviado do surrealismo | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças

Título: Do mar, o sonho | Capista: Amanda Chagas | Editora(s): Editora Labrador

Título: Dona Militana | Capista: Rafael Campos | Editora(s): UFRN

Título: Em alguma parte alguma | Capista: Elaine Ramos | Editora(s): Companhia das Letras

Título: FUNIL | Capista: Alexandre Gama | Editora(s): Alexandre Gama

Título: Sedução Algorítmica | Capista: Lívia de Castro | Editora(s): Bambual Editora

Ilustração

Título: As aventuras de Vitório | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): Companhia das Letrinhas*

Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz, Stênio Gardel | Editora(s): Companhia das Letrinhas*

Título: Cabeça de Pedra | Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora(s): ELO EDITORA

Título: Entre tantos | Ilustrador(a): Marilda Castanha | Editora(s): MARALTO EDIÇÕES

Título: Errinho, errão | Ilustrador(a): Estevão Azevedo, Kaká Leal | Editora(s): Brinque-Book

Título: Nas Terras do Vento | Ilustrador(a): Olavo Costa, roberto linsker, Beto Pandiani | Editora(s): Terra Virgem Editora e Produções Culturais Ltda

Título: O quintal das irmãs | Ilustrador(a): Rodrigo Andrade, Waldete Tristão | Editora(s): Editora Pequena Zahar

Título: Submersos | Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora(s): Editora Caixote

Título: The Dhow | Ilustrador(a): Victor Sales de Oliveira | Editora(s): Victor Sales

Título: Vidas Secas | Ilustrador(a): Hal Wildson | Editora(s): Editora FTD

Projeto Gráfico

Título: [A construção] | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu Editora

Título: Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra = Abdias Nascimento and the Black Art Museum | Responsável: Quatro Produções e edições gráficas LTDA (Estúdio Campo) | Editora(s): INSTITUTO INHOTIM

Título: Alexandre Herchcovitch | Responsável: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU JUDAICO NO ESTADO DE SÃO PAULO – Museu | Editora(s): Museu Judaico de São Paulo

Título: Anjos Cruéis | Responsável: Retina 78 — Christiano Menezes e Chico de Assis | Editora(s): DARKSIDE ENTRETENIMENTO LTDA ME

Título: Hélio Oiticica: delirium ambulatorium | Responsável: Felipe Cavalcante Gabriel Menezes | Editora(s): Tuîa Arte Produção

Título: Palavra | Responsável: Instituto Tomie Ohtake, Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar, Gabriela Moulin, Divina Prado | Editora(s): INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Título: Que país é este? | Responsável: Thyago Nogueira , Horrana de Kássia Santoz, Elisa von Randow | Editora(s): IMS

Título: Se enfiasse os pés na terra | Responsável: Museu Paranaense | Editora(s): SAMP

Título: Sonia Gomes | Responsável: Gustavo Greco | Editora(s): Editora Cobogó

Título: Thomaz Farkas todomundo | Responsável: Kiko Farkas | Editora(s): IMS

Tradução

Título: A palavra e o fio | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora(s): Editora Iluminuras

Título: As aventuras de Pinóquio | Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): MARALTO EDIÇÕES

Título: As confissões d’um italiano | Tradutor(a): Francisco Jose Saraiva Degani | Editora(s): Editora Nova Alexandria

Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): ANDRÉ VALLIAS DE OLIVEIRA LIMA | Editora(s): Perspectiva

Título: Caixa-preta | Tradutor(a): Floresta | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Da próxima vez, o fogo | Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Hinos antigos | Tradutor(a): Pedro Barbieri, Carlos Leonardo Bonturim Antunes, Rafael de Carvalho Matiello Brunhara, José Carlos Baracat Júnior | Editora(s): Editora Madamu

Título: Homero Portátil | Tradutor(a): André Malta | Editora(s): Edusp

Título: O livro africano sem título | Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora(s): Editora Cobogó

Título: Odes | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica Editora

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia

Título: Café com pássaros | Autor(a): Karla Galant | Editora(s): Editora Urutau

Título: kitnet de vidro | Autor(a): Diuliane de Castilhos Paim | Editora(s): Editora Laranja Original

Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe

Título: Ninguém morreu naquele outono | Autor(a): Manoella Valadares | Editora(s): Telaranha

Título: O áspero das faltas | Autor(a): Gabriela Lagemann | Editora(s): Editora Patuá

Título: O sal e a sede | Autor(a): Guilherme Amorim | Editora(s): Editora Urutau

Título: Refinaria | Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora(s): Sophia Editora

Título: Resíduo | Autor(a): Cristiane Cerdera | Editora(s): Editora Patuá

Título: Som da vida inteira | Autor(a): Henrique Romaniello Passos | Editora(s): Editora Patuá

Título: Touros e lagartos | Autor(a): Luana Bruno da Silva Bellini Ramos | Editora(s): Editora Urutau

Escritor Estreante - Romance

Título: À sombra de Fausto | Autor(a): Nelson Ricardo Guedes dos Reis | Editora(s): Quixote Do

Título: As duas mortes de Maria | Autor(a): José Osmar Pumes | Editora(s): Edições Besourobox

Título: Diários da Caserna: Dossiê SMART | Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora(s): Editora Labrador

Título: Flor do Mandacaru | Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora(s): Página Nova

Título: Gaiola de esperar tempestades | Autor(a): Gabriela Richinitti | Editora(s): Editora Dublinense

Título: Lua leoa | Autor(a): Odair Redondo | Editora(s): Editora Patuá

Título: O labirinto do corpo | Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora(s): SÉTIMO SELO

Título: Onde eu nasci passa um rio | Autor(a): LUIZ NEVES DE CASTRO | Editora(s): eDOC BRASIL, LC Design & Editorial

Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: Se essa morte fosse minha | Autor(a): Júlia Palhardi | Editora(s): Editora Urutau

Fomento à Leitura

Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia

Título: Biblioteca MArginow | Responsável(eis): Jessé Andarilho

Título: Clube de Leitura 2.0 | Responsável(eis): Luciana

Título: Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais

Título: Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline

Título: Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana

Título: Ler - Festival do Leitor | Responsável(eis): Jeronimo Vargas dos Santos

Título: Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): INSTITUTO INCLUIR: TRANSFORMAR, DEMOCRATIZAR & HUMANIZAR

Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Henrique Dau

Título: Vinte Mil Léguas – Terceira Temporada: Galileu Galilei | Responsável(eis): Megafauna Livraria LTDA

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A maldição das flores | Editora(s): Editora Planeta do Brasil , Amazon Crossing, um selo da Amazon Publishing

Título: A pediatra | Editora(s): Editora Schwarcz S.A., Bokförlaget Tranan

Título: Baviera tropical: A história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia Editora S.A., Diversion Books (Diversion Publishing Corp.)

Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Editora(s): JANAINA DE LUNA FREIRE DUQUE COBIACO, FANTAGRAPHICS BOOKS INC.

Título: Cartas para minha avó | Editora(s): Editora Schwarcz S.A., Editorial Caminho

Título: O avesso da pele | Editora(s): Editora Schwarcz S.A. , Charco Press

Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia Editora S.A., Sellerio editore Palermo

Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Uitgeverij Marmer

Título: Olhos d’água | Editora(s): Pallas, Orfeu Negro

Título: Setenta | Editora(s): Dublinense, Sefsafa Publishing House