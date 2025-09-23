Deputado de SP defende que Brasil seja divido em Norte e Sul

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), durante a participação em um podcast, defendeu a ideia de separação do país em "Brasil do Norte" e "Brasil do Sul". A declaração foi dada ao "Redcast", durante uma discussão sobre a falta de proporcionalidade do número de senadores e a população dos estados brasileiros.

“Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser Brasil do Norte. E todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul”, propôs o deputado bolsonarista.

O apresentador do podcast demonstrou surpresa com a declaração e perguntou se isso não seria "separatismo". O deputado então questionou qual seria o problema. “Sabia que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência a ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é. “Eles [Norte] votam no Lula, nós [Sul] votamos no Bolsonaro, pronto, acabou”, disse.

A informação do deputado tem um erro, já que Bolsonaro teve 51,03% dos votos no Norte do país, contra 48,97% de Lula na eleição presidencial de 2022.

Paulo Bilynskyj, 38 anos, é deputado federal por São Paulo pelo PL e delegado licenciado da Polícia Civil paulista. Foi revelado pelo site Metrópoles, que a instituição espera há três anos pela demissão do parlamentar, que é integrante da chamada bancada da bala na Câmara dos Deputados.