Carol Castro critica escolha de Virgínia Fonseca como rainha da bateria da Grande Rio: 'Hipocrisia'

A atriz Carol Castro voltou a criticar a escolha da influenciadora Virginia Fonseca como nova rainha da escola de samba Grande Rio, para 2026. Para Carol, a escolha por Virginia é "hipócrita", já que o enredo da agremiação será sobre a Manguebeat e a luta contra desigualdade social. A atriz ainda relembrou polêmicas da influenciadora sobre divulgação de jogos de azar.

"O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos onde você enriquece às custas da perda do outro, lucra em cima da desgraça alheia, que está destruindo famílias, tirando vidas das pessoas, que não é cigarro, não é bebida, fazem umas comparações que... não é sobre isso. [Ela aparece] dizendo que joga, que está legal, quando não é, é calunioso e é mentira", disse a atriz, em entrevista à revista "Istoé".

Em seguida, Carol relembrou quando Virginia foi convocada para depor na CPI das Bets: "E vai de uma maneira para passar uma imagem, tudo pensado. Eu fiquei completamente assim: 'Gente, que Brasil é esse? Que país é esse que a pessoa está tirando selfie, tirando sarro, rindo, dizendo que 'não' e falando tudo o que o advogado falou que tem que falar".

"Três dias depois, vai ser rainha de bateria de um samba-enredo... se fosse outro, eu nem estaria comentando, mas falando de um samba-enredo que fala justamente [sobre desigualdade] é uma hipocrisia muito louca".

A artista ainda destacou que as críticas não eram motivadas por querer ocupar o mesmo posto de Virginia. ''Ah, porque foi rainha de bateria e quer voltar a ser. Ah, ela quer ser rainha de bateria da Grande Rio'. Não, gente. Nem tenho joelho para isso agora. Adoro Carnaval, sambar, etc. Mas saí, inclusive, pensando na época: 'Deveria ser alguém da comunidade''.

Essa não é a primeira vez que Carol critica a escolha de Virginia para o posto de rainha de bateria da escola de samba. Assim que a influenciadora foi anunciada, em maio deste ano, a atriz destacou sua insatisfação em um comentário nas redes sociais.

"Acho absurdo essa pessoa sem luz que fica milionária as custas do vício e de levar os outros a pobreza ser rainha de qualquer coisa! Muito menos de uma escola como a Grande Rio! O tema Maguebeat fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguém faz alguma coisa! Chico Science [cantor e um dos principais colaboradores do movimento manguebeat] deve estar muito fulo lá de cima". "Isso não pode continuar, certo?", questionou Carol.

Em 2026, a Grande Rio levará para a avenida o samba enredo "A Nação do Mangue", que fala sobre a força do movimento Manguebeat e da cultura pernambucana.