Gonçalense desaparece após missa no Barro Vermelho, em São Gonçalo

Uma repositora de supermercado do Barro Vermelho, em São Gonçalo, está desaparecida desde o último domingo (14). Elizabete Rosa Pereira Gomes, de 49 anos, participou de uma missa na Paróquia Nossa Sra. de Fátima, na Rua Dr. Pio Borges, durante a tarde e não voltou para casa. Ela estava sem telefone celular e não fez contato com qualquer familiar ou conhecido desde o final de semana.

Elizabete estava usando uma blusa laranja e calças jeans na última vez em que foi vista. Segundo uma de suas sobrinhas, Anna Lívia, Elizabete mora e trabalha no bairro. Ela estaria tratando de problemas de saúde mental nos últimos dias. “No momento, a saúde mental dela não está estável. [Ela] faz uso regular de medicamentos controlados para tratar essa questão mental, mas ultimamente anda rejeitando os remédios”, disse a sobrinha.

Segundo os familiares, Elizabete estava com os documentos. O paradeiro da gonçalense está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A família pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar a localizar Elizabete entre em contato pelos telefones (21) 98996-5518, (21) 96890-7450 ou (21) 98335-5582.