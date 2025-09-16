PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara

O PL oficializou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da minoria na Câmara de Deputados, nesta terça-feira (16). A deputada, Caroline de Toni (PL-SC), renunciou ao posto mas será vice-líder da Minoria, podendo substituir Eduardo em votações no plenário em eventuais ausências.

“Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo”, declarou a deputada.

Ao assumir a liderança, o deputado que está autoexilado nos Estados Unidos desde fevereiro, não precisará justificar ausências nas sessões, assim, evitando que ele possa perder o mandato por excesso de faltas.

A atitude é vista como uma clara ação para impedir que o filho do ex-presidente tenha o mandato cassado, além de tentar reforçar a busca por anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A indicação de Eduardo ainda precisa ser oficializada pelo presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Partidos como PT e PSOL já preparam questionamentos à Câmara e ao STF sobre a entrega do cargo ao filho do ex-presidente.

O questionamento do PT será feito no âmbito do inquérito 4995 do STF, que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução de Justiça por sua atuação nos Estados Unidos.