Namorada de Belo expõe agressões do ex-marido nas redes sociais

A influenciadora digital e atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi, usou as redes sociais para expor agressões que sofreu do ex-companheiro, o empresário Alexandre Navarro Junior. Rayane publicou mídias onde aparece sendo empurrada e levando chutes do ex-marido. O caso é mais um capítulo de uma série de polêmicas envolvendo os dois, que teve início após Alexandre acusar publicamente Rayane de não ser uma boa mãe e não dar a devida atenção ao filho do ex-casal.

Nesta segunda-feira (15), a influenciadora divulgou imagens onde Alexandre aparece empurrando e chutando a mulher enquanto ela está caída no chão. Depois, ele a coloca contra uma grade e segura uma de suas pernas, tentando jogá-la para que caia do outro lado da proteção. Toda a agressão aconteceu na porta da escola do filho ex-casal, com a criança assistindo toda a situação, enquanto estava no colo de uma mulher.

Rayane foi anunciada como uma das participantes da 17ª edição do reality show 'A Fazenda'. Em seu vídeo de apresentação a mulher discursou: "Eu não sou a única mulher vítima de violência doméstica, perseguida por um abusador, vítima de um narcisista e caluniada por quem deveria me respeitar. Eu sou mulher que não se cala, não aceita mais em silêncio e transformou sua dor em coragem".

Imagens publicadas por Rayane Figliuzzi | Foto: Reprodução

Em julho deste ano, a influenciadora falou que o momento aconteceu quando ela estava tentando impedir que o pai retirasse o filho da escola sem sua autorização. Rayane entrou com um pedido de medida protetiva contra o ex-marido. Em um relato emocionado, ela revelou ter sido agredida por Alexandre durante e pós a gravidez.

Alexandre Navarro Junior chegou a ser preso em 2022 e responde em liberdade por estelionato. Ele foi acusado de chefiar uma quadrilha que atuava, fingindo ser funcionários de operadoras ou bancos, para conseguir adquirir senhas dos cartões das vítimas e com isso, realizar saques e compras. Rayane Figliuzzi também chegou a ser presa pelo mesmo crime.