Secretário de Trump promete "resposta" dos EUA à condenação de Trump

Rubio disse que sentença de Bolsonaro é "mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas" - Foto: Reprodução/Casa Branca

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o Governo norte-americano pretende promover medidas em resposta à condenação do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista concedida à emissora Fox News nesta segunda (15), o político nomeado por Donald Trump disse que as medidas devem ser tomadas na próxima semana, mas não entrou em detalhes quanto a que ações serão anunciadas pelo Governo.

Na entrevista, o secretário republicano alegou que, no Brasil, o “Estado de Direito está se desintegrando” e que a prisão de Bolsonaro decretada pelo Supremo Tribunal Federal faria parte de uma “campanha” contra os Estados Unidos.

“Portanto, haverá uma resposta dos EUA e é isso: teremos alguns anúncios na próxima semana ou logo depois sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar. Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos”, disse Rubio.

O político ainda disparou críticas aos ministros do STF. “Há esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas perseguiu Bolsonaro, por sinal, como também tentou realizar ações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra quem postasse online de dentro dos Estados Unidos, e até ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido”, falou o secretário de Estado americano.

Em postagem no X na última semana, Rubio já havia chamado o ministro Alexandre de Moraes de “violador de direitos humanos”, insinuado que a decisão judicial foi injusta e prometido responder “de forma adequada a essa caça às bruxas”. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores classificou o post como uma “ameaça”.

“Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia”, declarou o Itamaraty.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Na semana passada, o presidente americano já havia criticado a condenação de Bolsonaro e disse, em depoimento, que a sentença de 27 anos de prisão ao ex-presidente brasileiro é parecida “com o que tentaram fazer” com ele.

“Estou muito insatisfeito com isso. Eu conheço o presidente Bolsonaro, não tão bem, mas o conheço como líder de um país. E sempre o considerei muito correto, de fato muito notável, na verdade, como homem, um homem muito notável. Acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil”, afirmou Trump.