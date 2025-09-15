Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Maricá vai inaugurar fábrica de tratores chinesa em parceria com MST

Fábrica deve produzir tratores de pequeno porte para agricultura familiar

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de setembro de 2025 - 14:45
Prefeito visitou terreno onde a fábrica será instalada, entre Espraiado e Ponta Negra -

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), anunciou a criação de uma fábrica de tratores chinesa no município. Em anúncio feito nas redes sociais, o prefeito disse que o projeto vai ser realizado através de parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e o espaço deve ser instalado em um terreno localizado entre os bairros Ponta Negra e Espraiado.

De acordo com a Prefeitura, a fábrica deve produzir tratores de pequeno porte, de 25 e 50 cavalos de potência, voltados para serem usados na agricultura familiar. A previsão inicial é de que o espaço produza uma média de 2 mil tratores por ano. A fábrica vai ser instalada em um terreno próximo ao do Centro de Inovação em Aquicultura de Maricá (Ciamar).

Segundo a secretaria municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, existe a perspectiva de que a inauguração gere mais de 200 vagas diretas. “É uma parceria nossa com o MST para suprir a carência de tratores do Brasil. Vamos produzir para a agricultura familiar. Já temos uma demanda imensa e os recursos que o governo federal libera para a agricultura familiar, só não tem trator para vender. Nós vamos produzi-los em Maricá”, disse Quaquá.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o início das obras para a construção da fábrica.

