Donald Trump se diz "surpreso" após condenação de Jair Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (11) que ficou surpreso com a condenação do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A maioria da Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Os votos dos ministros se encerraram nesta quinta (11). Já a sentença deve ser conhecida somente na sexta-feira (12).

Trump estava deixando a Casa Branca para embarcar para Nova York quando comentou sobre a situação de Bolsonaro. O líder norte-americano comparou a condenação do brasileiro com processos judiciais que ele mesmo sofreu.

"Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem", afirmou Trump.

O presidente dos EUA não disse se pretende aplicar novas sanções ao Brasil em razão da condenação. Em julho, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. Na ocasião, ele justificou a medida, em parte, pelo que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.