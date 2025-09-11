STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado

O votos dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin formaram maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, na tarde desta quinta-feira (11).

Quarto voto da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia acompanhou o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino nos votos para a condenação de Bolsonaro e seus aliados. A ministra, em seu discurso, afirmou que existe “prova cabal” do ex-presidente e o restante dos réus participarem de uma “empreitada” criminosa, onde Bolsonaro seria líder da organização golpista.

Após o voto de Cármen, veio a vez do ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, que começou o discurso ainda nesta quinta-feira (11). Zanin, em seu discurso, disse que entende os réus como parte de uma organização criminosa para se manter no poder. "As provas dos autos permitem concluir que os acusados objetivaram romper o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente de concitação expressa a um desejado uso do poder das Força Armadas."

A votação terminou em 4 a 1. O único voto contrário foi do ministro Luiz Fux. No entanto, o voto foi dividido, condenando Mauro Cid e Braga Netto e absolvendo Bolsonaro e os demais cinco réus. Com o fim desta etapa, a Turma entra na fase de dosimetria das penas, que é o anúncio do tempo das penas, que será anunciando por Alexandre de Moraes.

A prisão dos réus não acontecerá automaticamente e sim somente após a análise dos recursos contra a condenação.