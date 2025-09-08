Pesquisa é divulgada e Lula sai na frente em todos os cenários testados

A pesquisa CNT/MAD divulgada nesta segunda-feira (8), mostrou o presidente Lula (PT) na primeira posição em todos os três cenários de primeiro turno na disputa pela eleição de 2026.

Em um dos cenários, Lula conseguiu 36,2%, contra 29,7% de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apareceu em terceiro lugar, com 9,6%, seguido por Ratinho Junior (PSD), com 6,9%, por Ronaldo Caiado (União), com 2,8%, e por Romeu Zema (Novo), com 2%. Brancos e nulos somaram 9,5% e os indecisos, 3,3%.

No cenário 2, o petista alcançou 35,8%, contra 17,1% de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ciro Gomes teve 11,6%, e Ratinho Junior, 10%. Caiado registrou 4,2%, e Zema, 3,6%. O quesito branco/nulo somou 12,4% e os indecisos, 5,3%.

Na terceira simulação, o atual presidente da República conseguiu 37,1%, seguido por Eduardo Bolsonaro (PL), com 14,6%, e por Ciro (12,3%). Na sequência apareceram Ratinho Junior (10,9%), Caiado (4,5%), e Zema (4,2%). Brancos e nulos somaram 11,8% e os indecisos, 4,6%.

Nas simulações de segundo turno, o presidente Lula vence Bolsonaro por 45,7% a 37,7%, e Tarcísio de Freitas por 43,9% a 37,6%. Na disputa contra Ciro, ele ganha por 39,4% a 36%, e no duelo com Ratinho Jr. vence por 43,4% a 36,7%. O presidente também saiu na frente no confronto com Romeu Zema (45% a 30,7%). Contra Ronaldo Caiado, o placar foi de 44,8% a 30,4% a favor do presidente.

Para a realização da pesquisa, foram entrevistadas 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

