Diretor do SBT é preso após fugir de viatura junto com repórter casada

O coordenador de conteúdo da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, foi preso em flagrante após tentar escapar de uma abordagem policial em Salvador. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (06); Jamerson Oliveira estava acompanhado de uma repórter da emissora quando passou em alta velocidade por uma abordagem policial. Ele saiam de um motel, segundo testemunhas.

De acordo com o registro policial, Jamerson Oliveira, que é jornalista e dirige o programa "Alô Juca”, teria resistido à abordagem e se exaltado na conversa com os agentes. No carro dele, estava a repórter Lara Linhares, que é casada. Ambos foram levados à Delegacia da cidade. Lara foi liberada após prestar depoimento; já Jamerson permaneceu detido e só saiu após pagar fiança no dia seguinte.

Em liberdade, Jamerson vai responder por suspeita de embriaguez ao volante. Em nota nas redes sociais, Lara não entrou em detalhes sobre o episódio, mas agradeceu as mensagens de solidariedade e alegou estar sendo alvo de fake news. “Como alguns de vocês já devem ter conhecimento, diversas informações estão sendo divulgadas a meu respeito. Desejo esclarecer que a maioria das notícias veiculadas são inverídicas e não correspondem à verdade dos fatos”, afirmou.