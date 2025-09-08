Sem postagens ou grandes divulgações, Priscilla Alcantara se casa com produtor musical

O casal havia anunciado o noivado em junho de 2024, mas manteve a cerimônia discreta, sem festa e sem divulgação - Foto: Reprodução

O casal havia anunciado o noivado em junho de 2024, mas manteve a cerimônia discreta, sem festa e sem divulgação - Foto: Reprodução

A cantora Priscilla Alcantara surpreendeu os fãs ao afirmar que já está casada. O comunicado foi realizado durante uma entrevista, feita pela artista, no primeiro dia do "The Town", neste sábado (6). Priscilla informou que oficializou a união estável com o produtor musical André Laudz. O casal havia anunciado o noivado em junho de 2024, mas manteve a cerimônia discreta, sem festa e sem divulgação.

“Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!”, disse Priscilla. Reforçando a ideia de manter a vida pessoal fora dos holofotes, a cantora disse não haver plano para uma comemoração: “Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe”.

O relacionamento entre Priscilla e Laudz começou em setembro de 2023. A primeira aparição pública do casal foi registrada antes de um festival em São Paulo, quando compartilharam fotos juntos nas redes sociais. Desde então, a cantora e o produtor não mostram muitos registros da vida privada.

Em um post recente, Priscilla fez uma publicação elogiando o marido: "Amo cada detalhe de você, cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias”.

André Laudz, de 33 anos, nasceu em Curitiba e construiu carreira como produtor musical, DJ e compositor. Ele integra a dupla de música eletrônica Tropkillaz, criado há mais de 10 anos ao lado de DJ Zegon.