Alvo de Trump, Pix bate recorde e registra 290 milhões de operações em um dia no Brasil

O sistema de pagamentos por Pix registrou um novo recorde diário na última sexta-feira (05). Em apenas um dia, foram realizadas 290 milhões de operações pelo sistema no País, movimentando um total de R$ 164,8 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central neste sábado (06).

Tanto o número de operações, quanto o valor movimentado, superam o resultado do último mês de junho, quando a instituição havia registrado o recorde anterior de transações. Na época, o Banco Central registrou 276,7 milhões de operações, somando um montante de R$ 135,6 bilhões transferidos via Pix.

Os números seguem a tendência de aumento nas transferências pelo sistema, que completará cinco anos de funcionamento em novembro. Além disso, o recorde também foi alcançado algumas semanas após o governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciar uma investigação comercial às atividades comerciais e financeiras do Brasil, e citar o Pix como alvo.

Em julho, a Casa Branca anunciou que iria investigar o Pix e as "práticas comerciais desleais" do Brasil, segundo o presidente Donald Trump. Em resposta o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), disse que as acusações são "improcedentes" e que as políticas investigadas pelos EUA são "transparentes" e "em plena conformidade com as melhores práticas internacionais e com as obrigações do País na OMC [a Organização Mundial do Comércio]".