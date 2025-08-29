Governo prevê que salário mínimo suba para R$ 1.631 em 2026

A proposta do governo para orçamento de 2026 prevê um salário mínimo de R$ 1.631, o que representa um aumento de R$ 113 em relação ao valor atual. Os valores constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que foi enviado ao Congresso nesta sexta-feira (29).

Esses números ainda devem ser atualizados até o fim do ano, no entanto, se for confirmado o reajuste de 7,44%, ele será aplicado a partir de janeiro, ou seja, no salário que o trabalhar irá receber em fevereiro do ano que vem.

Porém, o valor definitivo será descoberto apenas em dezembro, quando será divulgado o INPC de novembro, que serve como base para a correção. Isso porque foi sancionado pelo presidente Lula, uma fórmula de valorização do salário mínimo, com o aumento do valor acima da inflação.

De acordo com a nota divulgada em janeiro deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil.

Além dos trabalhadores, há também as aposentadorias e os benefícios como o Benefício de Prestação Contínua (BPC), vinculados ao mesmo valor. O salário mínimo gera impactos indiretos na economia, como a elevação do poder de compra do trabalhador e o aumento do "salário médio" dos brasileiros.