Botafogo acerta venda do goleiro John ao Nottingham Forest

O novo destino do goleiro John será a Inglaterra. Após uma negociação frustrada com o West Ham, o Botafogo acertou a transferência do jogador para o Nottingham Forest, do proprietário Evangelos Marinakis, que tem uma relação de negócios com John Textor. Os detalhes da negociação ainda estão sendo ajustadas entre os clubes.

Nos últimos dias, o clube inglês sondou a situação do goleiro alvinegro, assim como o próprio West Ham. John chegou a publicar um texto nas redes sociais afirmando o desejo de permanecer no Botafogo após a negociação frustrada para a Inglaterra. Mas internamente, já era de conhecimento do clube a vontade do atleta de atuar na Premier League.

Com isso, o goleiro terá o mesmo destino de Igor Jesus e Jair, negociados após a Copa do Mundo de Clubes. John deixa o Botafogo após vestir a camisa Alvinegra em 89 jogos e conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Os valores da negociação não foram divulgados.