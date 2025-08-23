Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4236 | Euro R$ 6,3516
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Em evento no Rio, Claudio Castro canta Evidências enquanto Alexandre de Moraes assiste

Momento inusitado aconteceu durante jantar em seminário organizado por grupo de empresários liderado por João Doria

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de agosto de 2025 - 15:50
Político foi filmado cantando o clássico “Evidências”, canção da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó
Político foi filmado cantando o clássico “Evidências”, canção da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó -

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), protagonizou um momento inusitado durante um evento com a presença de diferentes lideranças políticas na noite desta sexta-feira (22). O político foi filmado cantando o clássico “Evidências”, canção da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, para uma plateia que contava com a presença do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras figuras.

O evento aconteceu no Rio e foi organizado pelo Grupo Lide, associação de empresários liderada pelo ex-governador de São Paulo, João Doria. Não foram revelados detalhes do momento, mas, de acordo com o portal “g1”, um dos convidados na plateia, não identificado, teria dito “nossa, ele canta melhor do que o Barroso”, enquanto Castro cantava, em referência às apresentações musicais do ministro do STF Luís Roberto Barroso.

Leia também:

Soldado da PM morre durante tiroteio no interior do Rio

➢ Concurso da Nittrans tem prazo de inscrições prorrogado até dia 25 

A situação chamou a atenção de internautas por conta da relação inusitada entre o governador e o ministro Alexandre de Moraes, que o assistia. O juiz do STF é desafeto político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é do mesmo partido de Castro. No entanto, boatos indicam que Castro estaria sendo mal visto por Bolsonaro e outras lideranças políticas do Partido Liberal por sua indisposição em criticar expressamente o ministro.

Tags:

alexandre de moraes Claudio Castro

Matérias Relacionadas