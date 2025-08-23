Em evento no Rio, Claudio Castro canta Evidências enquanto Alexandre de Moraes assiste

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), protagonizou um momento inusitado durante um evento com a presença de diferentes lideranças políticas na noite desta sexta-feira (22). O político foi filmado cantando o clássico “Evidências”, canção da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, para uma plateia que contava com a presença do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras figuras.

O evento aconteceu no Rio e foi organizado pelo Grupo Lide, associação de empresários liderada pelo ex-governador de São Paulo, João Doria. Não foram revelados detalhes do momento, mas, de acordo com o portal “g1”, um dos convidados na plateia, não identificado, teria dito “nossa, ele canta melhor do que o Barroso”, enquanto Castro cantava, em referência às apresentações musicais do ministro do STF Luís Roberto Barroso.

A situação chamou a atenção de internautas por conta da relação inusitada entre o governador e o ministro Alexandre de Moraes, que o assistia. O juiz do STF é desafeto político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é do mesmo partido de Castro. No entanto, boatos indicam que Castro estaria sendo mal visto por Bolsonaro e outras lideranças políticas do Partido Liberal por sua indisposição em criticar expressamente o ministro.