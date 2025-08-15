Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Brasil registra menor taxa de desocupação desde 2012 sob liderança de Lula

Queda foi registrada na maioria dos estados

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de agosto de 2025 - 10:09
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, o menor patamar desde o início da série histórica do IBGE em 2012. A queda foi registrada em 18 estados, com estabilidade nos demais. Os maiores índices foram observados em Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e Distrito Federal (8,7%), enquanto os menores ficaram com Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%).

Segundo a PNAD Contínua, todos os grupos por tempo de busca por emprego apresentaram redução. A quantidade de pessoas procurando trabalho há dois anos ou mais caiu 23,6%, somando 1,3 milhão. Para o IBGE, isso indica que o mercado tem absorvido mais trabalhadores, inclusive os que enfrentavam maiores dificuldades.

Apesar da queda geral, a taxa de desocupação das mulheres (6,9%) continua acima da dos homens (4,8%). Na análise por cor ou raça, o desemprego foi menor entre brancos (4,8%) e maior entre pretos (7,0%) e pardos (6,4%). O nível de instrução também influenciou os resultados: pessoas com ensino médio incompleto tiveram taxa de 9,4%, enquanto entre os que possuíam ensino superior completo o índice foi de apenas 3,2%.

A informalidade atinge 37,8% da população ocupada, com destaque negativo para Maranhão, Pará e Bahia. Já Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo apresentaram os menores percentuais. Entre os trabalhadores do setor privado, 74,2% têm carteira assinada, índice que chega a 87,4% em Santa Catarina, mas cai para 53,1% no Maranhão.

O rendimento médio real subiu para R$ 3.477, com crescimento nas regiões Sudeste e Sul. A massa salarial chegou a R$ 351,2 bilhões, com o Sudeste respondendo por R$ 177,8 bilhões, maior valor da série.

A pesquisa entrevistou cerca de 211 mil domicílios. Os dados do próximo trimestre devem ser divulgados em 14 de novembro.

