Helicóptero dos Bombeiros interdita Linha Vermelha para resgate após grave acidente

Aeronave do Corpo de Bombeiros realiza resgate de vítima em estado grave após acidente com capotamento na Linha Vermelha - Foto: Reprodução - TV Globo

Ambos os sentidos da Linha Vermelha precisaram ser interditados por alguns minutos, na manhã desta sexta-feira (15), para que o helicóptero do Corpo de Bombeiros pudesse aterrissar e socorrer uma vítima de acidente de trânsito que estava em estado grave.

O acidente de trânsito entre três veículos ocorreu na altura do Km 15, na pista em direção à Baixada Fluminense, perto da Rodovia Washington Luís, situada em Duque de Caxias. Um dos carros capotou diversas vezes e parou na mureta.

O helicóptero levantou voo por volta das 7h45, com destino ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram vítimas do acidente.