Helicóptero dos Bombeiros interdita Linha Vermelha para resgate após grave acidente
Intervenção foi necessária para socorrer vítima em estado grave; colisão envolveu três veículos na altura do Km 15
Ambos os sentidos da Linha Vermelha precisaram ser interditados por alguns minutos, na manhã desta sexta-feira (15), para que o helicóptero do Corpo de Bombeiros pudesse aterrissar e socorrer uma vítima de acidente de trânsito que estava em estado grave.
O acidente de trânsito entre três veículos ocorreu na altura do Km 15, na pista em direção à Baixada Fluminense, perto da Rodovia Washington Luís, situada em Duque de Caxias. Um dos carros capotou diversas vezes e parou na mureta.
O helicóptero levantou voo por volta das 7h45, com destino ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.
Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram vítimas do acidente.