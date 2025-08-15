Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Helicóptero dos Bombeiros interdita Linha Vermelha para resgate após grave acidente

Intervenção foi necessária para socorrer vítima em estado grave; colisão envolveu três veículos na altura do Km 15

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de agosto de 2025 - 09:54
Aeronave do Corpo de Bombeiros realiza resgate de vítima em estado grave após acidente com capotamento na Linha Vermelha
Ambos os sentidos da Linha Vermelha precisaram ser interditados por alguns minutos, na manhã desta sexta-feira (15), para que o helicóptero do Corpo de Bombeiros pudesse aterrissar e socorrer uma vítima de acidente de trânsito que estava em estado grave.

O acidente de trânsito entre três veículos ocorreu na altura do Km 15, na pista em direção à Baixada Fluminense, perto da Rodovia Washington Luís, situada em Duque de Caxias. Um dos carros capotou diversas vezes e parou na mureta.

O helicóptero levantou voo por volta das 7h45, com destino ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram vítimas do acidente.

