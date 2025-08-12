Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames após crise de soluços

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aceitou um pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar para realizar exames. A posição foi divulgada pelo tribunal nesta terça (12) e permite que o político saia de casa no próximo sábado (16) para os exames e receba uma nova lista de convidados. Uma crise de soluços e refluxo seria o motivo para a consulta médica.

Moraes permitiu que Bolsonaro fique fora de casa por um período de seis a oito horas para realizar a bateria de exames no Hospital DF Star. A única exigência feita pelo ministro é que o ex-presidente apresente um atestado de comparecimento à unidade de saúde em até 48 horas após a passagem pelo hospital.

Além dos exames, o documento também permite que Bolsonaro receba em casa visita de um novo grupo de pessoas. Os novos convidados autorizados por Moraes são o deputado federal Altineu Côrtes (PL), o senador Rogério Marinho (PL), o vice-prefeito de São Paulo Ricardo Melo Araújo (PL) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos).

Os advogados que representam Bolsonaro enviaram um documento ao STF pedindo a liberação para que o político investigue um quadro de refluxo e soluços refratários que vem apresentando nos últimos dias. O ex-presidente vai passar por endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma, além de exames de sangue e urina.

No último dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro restringindo a quantidade de visitas recebidas em casa por ele, após entender que o ex-presidente usou redes sociais de seus filhos para burlar a proibição prévia de usar as redes.