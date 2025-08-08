Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Câmara pede a suspensão de cinco deputados para a Corregedoria

Mesa Diretora decidiu encaminhar as denúncias contra os parlamentares que ocuparam o plenário nesta semana

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 20:23
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu encaminhar, nesta sexta-feira (08), as representações de afastamento contra o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e mais quatro parlamentares por até seis meses. A decisão sobre a suspensão será analisada pela Corregedoria Parlamentar nos próximos dias. As informações são do portal Metrópoles.

A decisão foi tomada sob o comando do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), após os congressistas se recusarem a deixar a cadeira de Motta e a Mesa Diretoria durante a retomada das sessões na última quarta-feira (06), diante da ocupação do plenário organizada pela oposição bolsonarista.

A Mesa também protocolou a suspensão do mandato dos parlamentares Julia Zanatta (PL-SC), Zé Trovão (PL-SC), Marcos Pollon (PL-MS) e Camila Jara (PT-MS).

A decisão de suspender Camila Jara se deu por um requerimento de representação apresentado pelo PL nesta sexta (08). O partido diz que a deputada agrediu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

