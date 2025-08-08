Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Inscrições abertas para campeonato de fisiculturismo em São Gonçalo

Evento esportivo vai acontecer no dia 30 de agosto, no Clube Mauá

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 14:06
O evento tem entrada gratuita
As inscrições estão abertas para o primeiro Campeonato Municipal de Fisiculturismo e Fitness em São Gonçalo, que vai acontecer no dia 30 deste mês, às 8h, no Clube Mauá. O objetivo é incentivar a prática do esporte e valorizar os atletas locais, além de atrair o público para o universo do fisiculturismo e fitness.

O MR São Gonçalo é realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Federação de Culturismo do Rio de Janeiro, e chancelado pela Confederação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness.

As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever diretamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/mr-sao-goncalo-inscricao-para-atletas-nao-filiados/3068960?token=273f81cd31c071e8bde133c3800aacca&referrer=braffbr.com. Todas as divisões de categorias podem ser conferidas no site oficial da Braff – Brasil Fisiculturismo e Fitness (https://braffbr.com/mr-sao-goncalo-2025/).

Cada categoria do campeonato é baseada na relação do peso e altura do atleta. É indicado que o competidor ou competidora tenha uma avaliação profissional para saber em qual categoria poderá participar.

O evento tem entrada gratuita e recebe, em uma ação solidária, doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais do município.

Leia também:

O bicampeão estadual de fisiculturismo, Sidney Lobo, é um dos idealizadores do evento e fala sobre a importância de tê-lo na cidade.

“São Gonçalo é uma cidade com muitas academias, profissionais de educação física e atletas de fisiculturismo. Um evento como esse mexe com todos esses nichos. A procura por profissionais que atuam no meio aumenta significativamente, assim como o comércio de suplementos, roupas fitness e personal. Atletas locais geralmente se deslocam por vários municípios do Rio para competir, chegando a ir dias antes ou encarar horas de viagem. Ter um campeonato em casa facilita demais a preparação de todos e também faz o atleta sentir-se valorizado, além de aumentar o sentimento de competitividade local”, declarou.

Serviço:

MR São Gonçalo - Campeonato Municipal de Fisiculturismo e Fitness

Local: Clube Esportivo Mauá - Av. Pres. Kennedy, 635, Estrela do Norte

Data: 30/08/2025 (sábado)

Hora: 8h

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

