Conselho de Ética abre processo contra André Janones por discussão com Nikolas Ferreira

Janones está suspenso da função desde julho, após a direção da Câmara pedir a suspensão cautelar do mandato do parlamentar por três meses - Foto: Reprodução

O Conselho de Ética da Câmara de Deputados instaurou, nesta terça-feira (5), um processo disciplinar contra o deputado André Janones (Avante-MG) por supostas ofensivas homofóbicas contra o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Janones está suspenso da função desde julho, após a direção da Câmara pedir a suspensão cautelar do mandato do parlamentar por três meses por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Mesmo com a suspensão, o deputado pode sofrer novas sanções ao final do processo, inclusive a cassação do mandato.

O parlamentar se defendeu falando que o caso não se trata de homofobia. De maneira irônica, Janones afirmou chamar Nikolas apenas pelo nome de Nikole, para atender um pedido do próprio deputado.

A ironia faz referência ao discurso de Nikolas na tribuna da Câmara em 2023, no Dia Internacional da Mulher. Na data em questão, o deputado afirmou, em tom de deboche, que tinha "lugar de fala" por estar de peruca. "Hoje, me sinto mulher. Deputada, Nikole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres", afirmou o parlamentar na época.

Janones afirmou que, desde então, só se refere a Nikolas apenas como Nikole: "Ele não usou a tribuna novamente para retirar. Até que ele peça desculpas ou fale que não é mais a Nikole, todas as vezes que me refiro a ele, em respeito a maneira como ele se identifica, eu sempre me refiro no gênero feminino", disse em sua defesa.

O relator do processo terá dez dias uteis para decidir pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da investigação.