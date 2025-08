Após prisão domiciliar do pai, Flávio Bolsonaro propõe "pacote da paz" com anistia e impeachment de Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou, nesta terça-feira (5), a ideia da oposição de propor um "pacote da paz" ao Congresso após ser decretada a prisão domiciliar do ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Entre as medidas do pacote, estão a anistia ampla e geral pela tentativa de golpe, o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes e a PEC do Fim do Foro Privilegiado. Segundo o senador, esse seria um "conjunto de medidas com solução para os problemas do país".

“Não tem mais condições de nós não apreciarmos a anistia no plenário do Congresso, na Câmara e no Senado. Uma anistia ampla geral e irrestrita, que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que, se nós votarmos essa matéria, ela será declarada inconstitucional, e não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos Poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia”, declarou Flávio Bolsonaro.

Em coletiva realizada na rampa em frente ao Congresso, a oposição, aliada de Bolsonaro, anunciou obstrução total na Câmara e no Senado até que sejam pautadas os temas do "pacote da paz". O líder do PL no Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que "se é guerra que eles querem, é guerra que eles vão ter”.

O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), disse que, se assumir a presidência plena da Casa na ausência de Hugo Motta, irá pautar a anistia. “Diante dos fatos, quero registrar e já comuniquei o presidente Motta que, no primeiro momento em que eu exercer a presidência em ausência do presidente, irei pautar a anistia”, disse.