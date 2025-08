Edu Guedes volta ao trabalho e comemora: 'É um recomeço'

O apresentador Edu Guedes voltou ao trabalho um mês depois de ser submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas. O chefe de cozinha, atualmente, apresenta, ao vivo, às 10h, o programa Fica Com a Gente, na Rede TV!

A volta de Edu Guedes ao trabalho foi bastante comemorada em suas redes sociais e também na frente das telas. Em seu perfil do Instagram, ele publicou um vídeo onde está atrás de sua cozinha e comemorou: “Não é só uma volta. É um recomeço”. Na legenda, o marido de Ana Hickmann anunciou: "Oi, pessoal! Amanhã é dia de voltar pra TV: cozinhando, sorrindo, vivendo. E com vocês ao meu lado. Estou muito feliz! Espero vocês no meu programa 'Fica com a Gente' às 10h, na RedeTV ! @ficacomagentetv Vai ter uma surpresa especial! Abraços, Edu".

A esposa e apresentadora Ana Hickmann, também comemorou essa nova fase da vida de Edu Guedes. Em uma publicação ao lado do marido ela escreveu: "Bom dia! Será que estou feliz? Hoje, completa um mês da cirurgia do Edu! E eu acompanharei ele na volta do programa @ficacomagentetv às 10h! Esperamos por vocês".