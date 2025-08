Ainda nos EUA, Eduardo Bolsonaro volta a receber salário do deputado federal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou ao exercício de seu mandato e, inclusive, já recebeu o salário referente ao mês de julho, segundo dados da Câmara de Deputados. O parlamentar teve rendimento bruto de R$ 17.000,94, mas após os valores descontados, foi repassado um valor líquido de R$ 13.338,69.

No mesmo período, o gabinete do deputado registrou despesas que somam R$ 123.857,20, por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), conhecida como “verba de gabinete”. O detalhamento dessas despesas, no entanto, ainda não está disponível no portal da transparência da Câmara.

A licença parlamentar de Eduardo chegou ao fim no último dia 20 de julho, enquanto seu afastamento teve início em 20 de março. Ao todo, foram 122 dias de licença, após autorização do presidente das Câmara, Hugo Motta.

Com o encerramento do prazo, Eduardo foi automaticamente reconduzido ao cargo. O retorno efetivo às atividades da Casa está previsto para 4 de agosto, quando as sessões ordinárias serão retomadas. O parlamentar segue nos Estados Unidos.