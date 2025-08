Ex-BBB, Diego Alemão mostra preparação para luta contra Popó

O campeão do BBB 7, Diego Alemão, de 44 anos, publicou em suas redes sociais alguns registros dos treinos que ele está fazendo para se preparar para enfrentar nos ringues o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, de 49. O ex-bbb não se intimou e não economizou nas provocações: "A porrada vai cantar", afirmou.

Popó não deixou a provocação passar e respondeu a altura seu oponente: "Venha com o peso que você estiver, Alemão. Eu vou estar com os meus 70 kg de hoje. Agora, o velhinho aqui, com quase 50 anos, vai bater no Alemão”.

O campeão da sétima edição do reality afirmou que terá seis meses para poder se preparar para o confronto e disse que entrará no ringue em pé de igualdade com o campeão mundial: "Ele vai ter que me olhar nos olhos e me respeitar", avisou.

A saga de Popó enfrentando famosos dentro dos ringues já conta com vitórias sobre o também ex-bbb Kleber Bambam; o ator global, Duda Nagle; além da empate técnico com o humorista Whindersson Nunes.