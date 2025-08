MC Marcinho será eternizado com estátua em Bangu

Dois anos após seu falecimento, MC Marcinho, será homenageado com uma estátua no coração de Bangu, Zona Norte do Rio, onde nasceu e foi criado. A estatueta de um dos ícones do funk carioca será instado no calçadão do bairro.

A homenagem foi proposta pelo vereador Felipe Boró (PSD) e aceita pelo prefeito Eduardo Paes e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Administração, Eduardo Cavaliere. A obre tem assinatura do cenógrafo Clécio Regis e tem previsão para ser inaugurada no fim de agosto, quando se completa dois anos da morte do cantor.

Leia também:

OSG na Flip: autores negros reivindicam lugar da literatura afro-brasileira no evento



Presidente Lula recebe camisa da Acadêmicos de Niterói



Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, faleceu em agosto de 2023, aos 45 anos de idade, após enfrenta complicações na saúde. No início dos anos 2000, o cantor tornou-se um dos pioneiros do funk melody e emplacou grandes hits como “Glamurosa”, “Rap do Solitário” e “Tudo é Festa”.