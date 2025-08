Carla Zambelli passa por audiência de custódia e tem prisão mantida pela Justiça italiana

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (1) e permanecerá presa durante o processo de extradição movido contra ela pela Justiça brasileira. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil na Itália.

Zambelli, que estava foragida no país europeu há dois meses, foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que motivou o pedido de extradição apresentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a audiência, realizada em um tribunal local, a Justiça italiana decidiu manter a prisão preventiva da parlamentar.

A defesa da deputada e o Partido Liberal acionaram autoridades italianas para tentar barrar a extradição. Após a audiência de custódia, o processo segue agora para a Corte de Apelação de Roma, onde a Justiça italiana e os advogados de Zambelli apresentarão seus argumentos. A decisão ainda pode ser contestada na Corte de Cassação, instância máxima do Judiciário italiano.

Mesmo com aval do Judiciário, a palavra final cabe ao Ministério da Justiça da Itália, que pode negar a extradição por motivos políticos. O atual governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, tem afinidade ideológica com setores da base de apoio de Zambelli, o que pode pesar na análise final do caso.