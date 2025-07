Moraes minimiza sanções dos EUA por não ter bens no país

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, sob alegações de violações de direitos humanos. O ministro, no entanto, segundo informações, teria dito a aliados que a medida "não vai mudar nada" para ele, pois não possui bens, contas bancárias ou investimentos sob jurisdição norte-americana.

As sanções bloqueiam bens e proíbem transações com empresas e cidadãos norte-americanos. Apesar de não manter ativos nos EUA, Moraes pode ser afetado indiretamente, já que instituições financeiras com relações com o sistema bancário norte-americano devem respeitar as sanções.

A decisão dos EUA ocorre em meio a tensões diplomáticas com o Brasil, especialmente após Moraes conduzir investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro e entidades como a OAB consideraram a sanção uma afronta à soberania nacional.