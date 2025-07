Concha Acústica se consolida como um dos maiores centros esportivos de Niterói

Niterói segue avançando como referência em esporte, inclusão e qualidade de vida. O Parque Poliesportivo da Concha Acústica está se tornando um dos maiores centros esportivos da cidade, reunindo uma estrutura completa, gratuita e acessível para toda a população.

O espaço conta com campo de grama sintética, quadras de vôlei de praia, tênis e voleibol, pista de caminhada, academia da terceira idade e áreas de lazer para todas as idades. Agora, com a nova arena coberta em construção, o complexo será ainda mais fortalecido, oferecendo estrutura para treinamentos e ampliando o apoio ao esporte local.

Além disso, o programa Bolsa Atleta Niterói garante suporte direto a atletas e paratletas da cidade, incentivando suas trajetórias rumo a novas conquistas e à representatividade niteroiense nos mais diversos eventos esportivos.

"Estamos construindo uma cidade em que o esporte é instrumento de inclusão, saúde e transformação social. A Concha Acústica, com toda essa estrutura, simboliza esse compromisso com a população niteroiense.", afirma Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer (SMEL).