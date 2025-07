Governo federal já repassou aproximadamente R$ 330 milhões a 500 mil vítimas da fraude do INSS

O governo federal já repassou cerca de R$ 330 milhões a 500 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como ressarcimento pelos descontos indevidos relacionados à fraude nas folhas de pagamento.

O ressarcimento pelos descontos irregulares com relação a fraude nas folhas de pagamentos dos beneficiários do INSS já teve seu início nesta quinta-feira (24). O governo federal já transferiu em torno de R$ 330 milhões a 550 mil aposentados e pensionistas.

Os depósitos devem ir até o fim do ano. Os dados foram relatados, neste sábado (26), durante evento em uma agência em Taguatinga, no Disitrito Federal, pelo atual presidente do INSS, Gilberto Waller.

“Essas 500 mil pessoas representam aproximadamente R$ 330 milhões que já foram devolvidos aos nossos aposentados e pensionistas. É importante lembrar que, embora o INSS esteja adiantando esse valor, a ideia é que esse dinheiro seja ressarcido pelos próprios fraudadores", disse Waller.

O governo afirmou que beneficiarios que constestaram os descontos mas não receberam resposta das entidades envolvidas podem aderir ao plano de ressarcimento. Cerca de 1 milhão de pessoas já aderiram à devolução, equivalente a quase metade dos 2,05 milhões de beneficiários aptos.

Os beneficiarios não precisam informar dados bancarios, já que os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que o benefício é recebido, com correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Até o momento, o valor do reembolso está saindo do orçamento do próprio INSS. A Advocacia-Geral da União (AGU) vai tentar cobrar essa dívida das entidades que, de acordo com a Polícia Federal, descontaram mensalidades de aposentados e pensionistas sem a devida autorização.

Apesar de a AGU já ter bloqueado R$ 2,8 bilhões em bens dessas entidades para recompor os cofres públicos, esse repasse só deve ocorrer quando os processos forem concluídos na Justiça, que não têm data para acontecer.