Bailarinos da Rocinha brilham no Festival de Joinville com apoio de empresa de transportes

Jovens talentos da Cia Livre de Dança da Rocinha embarcaram rumo a um dos palcos mais importantes da dança no continente: o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado o maior da América Latina. Com 42 edições realizadas, o evento reúne mais de 10 mil bailarinos e atrai cerca de 200 mil espectadores a cada ano, sendo uma vitrine de excelência e diversidade artística do Brasil.

Nesta edição, 10 bailarinos da companhia representam o Rio de Janeiro e a potência criativa da Rocinha, levando para o festival coreografias que mesclam técnica, expressão e identidade. Fundada no coração da maior comunidade da capital fluminense, a Cia Livre é um projeto cultural de referência que, há anos, transforma a vida de jovens por meio da dança.

A ida do grupo ao festival foi viabilizada com o apoio da Auto Viação 1001, que se tornou parceira oficial de transporte da companhia nesta jornada. A empresa cedeu um ônibus exclusivo para levar os bailarinos até São Paulo, onde seriam produzidos conteúdos especiais em colaboração com a marca. Em seguida, os jovens seguiram para Joinville com passagens cortesia, garantindo que os sonhos seguissem viagem.

Para representantes da Auto Viação 1001, mais do que facilitar o deslocamento, o gesto representa um reconhecimento à arte periférica e ao poder transformador da cultura.

O Festival de Dança de Joinville acontece até 2 de agosto. Mais informações na página oficial: @festivaldedancaoficial