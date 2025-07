"Olheiro" do tráfico é preso com fuzil e drogas na Zona Oeste após denúncia anônima

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), prenderam um homem apontado como “olheiro” do tráfico na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A prisão, ocorrida na última quinta (24) foi possível graças a informações repassadas ao Disque Denúncia (2253-1177), serviço que permite denúncias anônimas da população.

O suspeito, identificado como Fernando Samuel dos Santos Júnior, de 28 anos, vulgo Bebel, é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e oriundo da Cidade de Deus. Ele foi flagrado com um rádio transmissor enquanto monitorava a entrada da comunidade.

Durante a operação, a equipe policial avançou na localidade e percebeu movimentações suspeitas em uma área com várias residências. Ao investigar um imóvel, os agentes encontraram no quarto um fuzil M4 calibre 5.56, um carregador modelo “goiabada”, cinco munições, mais um rádio transmissor e 194 invólucros de skank, uma variação potente da maconha.

Bebel foi levado inicialmente para a 42ª DP (Taquara) e, posteriormente, para a 16ª DP (Barra da Tijuca), unidade responsável pela Central de Flagrantes. Após ser apresentado à autoridade policial, teve a prisão em flagrante decretada e foi autuado por associação para o tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado a uma unidade do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), onde permanece à disposição da Justiça.

Bebel tem passagens por furto em 2020 e duas prisões em 2025. A primeira ocorreu em 12 de fevereiro, com revogação da prisão em 21 do mesmo mês. Em 15 de abril, foi preso novamente, mas teve a prisão preventiva revogada em 5 de junho. Agora, volta a ser detido em flagrante.

O Disque Denúncia reforça que qualquer pessoa pode colaborar com as forças de segurança, garantindo anonimato absoluto. Informações sobre atividades criminosas podem ser denunciadas pelos seguintes canais:

Telefone: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ