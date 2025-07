'South Park' coloca Donald Trump na cama com o diabo e recebe críticas da Casa Branca

A nova temporada da série animada 'South Park' estreou na última quarta-feira (23) com críticas políticas e cenas polêmicas envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No episódio em questão, o personagem inspirado em Trump aparece na cama, sem roupa, ao lado do diabo.

A cena gerou bastante irritação da Casa Branca. O primeiro capítulo da 27ª temporada conta com diversas referências geopolíticas. Na trama, Trump se encontra com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que reclama das tarifas impostas pelos EUA. O político americano reage com ameaças de bombardeio ao país vizinho. Em outro momento, ele confunde Irã com Iraque ao comentar sobre ataques.

Em uma outra cena, Trump expulsa um artista contratado para fazer um quadro em estilo renascentista após não gostar do retrato em que aparece nu. A animação também faz piadas do corpo e do órgão sexual do presidente. Na sequência, Trump se recolhe para um momento íntimo.

Ao entrar no quarto, um demônio o espera na cama. Sem roupa, Trump deita ao lado do diabo e os dois discutem a relação. Durante o diálogo, o diabo menciona a suposta presença do presidente na lista de Jeffrey Epstein, que reuniria clientes de uma rede de tráfico sexual de menores. Ao ser questionado, Trump responde: “relaxa”.

A repercussão do episódio foi imediata. Em nota à Rolling Stone, a Casa Branca classificou o episódio como um exemplo da “hipocrisia da esquerda”: "Esse programa não é relevante há mais de 20 anos e está por um fio, com ideias sem inspiração em uma tentativa desesperada de chamar atenção. O presidente Trump cumpriu mais promessas em apenas seis meses do que qualquer outro presidente na história do nosso país — e nenhum programa de quarta categoria vai atrapalhar a maré de vitórias do presidente Trump", disse uma representante da Casa Branca.