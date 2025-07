Polícia Federal cumpre mandados contra Jair Bolsonaro em Brasília

Entre as determinações impostas, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica - Foto: Divulgação/ Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Entre as determinações impostas, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica - Foto: Divulgação/ Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal está cumprindo ordens judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A operação foi confirmada por seus advogados.

De acordo com fontes, as ações fazem parte de medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que incluem restrições ao ex-presidente.

Leia também:

Itaboraí abre inscrições para Programa de Estágio Obrigatório com mais de 500 vagas

Flu 'para na trave' e perde para o Cruzeiro na despedida de Arias

Os mandados estão sendo executados tanto na residência de Bolsonaro, em Brasília, quanto em locais vinculados ao Partido Liberal, sigla à qual ele é filiado.

Entre as determinações impostas, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica, está proibido de utilizar redes sociais, e deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h. Além disso, não poderá manter contato com diplomatas ou embaixadores, inclusive não poderá frequentar embaixadas e, nem se comunicar com outros investigados ou réus em processos ligados ao STF.