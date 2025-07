Entregas seguras: nova lei restringe bags a profissionais cadastrados

A nova lei determina que apenas as empresas de entrega poderão fornecer as bolsas (bags) de transporte, proibindo a comercialização por terceiros - Foto: Divulgação

O governador Cláudio Castro sancionou o Projeto de Lei nº 4668/2025, aprovado pela Alerj, que busca combater os assaltos cometidos por falsos entregadores de aplicativos de delivery. A nova lei determina que apenas as empresas de entrega poderão fornecer as bolsas (bags) de transporte, proibindo a comercialização por terceiros.

A proposta, de autoria do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), tem como objetivo principal impedir que criminosos usem as mochilas para se passar por entregadores, ganhando acesso facilitado a residências e condomínios para praticar furtos e assaltos.

Fornecimento exclusivo das bags, apenas as empresas de delivery poderão fornecer o item, restringindo seu uso aos entregadores cadastrados nas plataformas.

Proibição da venda por terceiros, a comercialização por fora será proibida, dificultando a ação de criminosos. Identificação individual, cada bag deverá conter uma numeração vinculada ao entregador, o que facilitará o rastreamento em casos de irregularidade. O descumprimento da lei pode gerar multa de R$5 mil por unidade para as empresas.

Na justificativa do projeto, Knoploch reforça que a intenção é “promover maior transparência e organização no sistema de delivery” e proteger tanto os consumidores quanto os trabalhadores do setor.

A proposta é de autoria do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) | Foto: Divulgação

“Não podemos mais tolerar pessoas de má índole se fazendo passar por trabalhadores. É uma lei para melhorar a segurança da população e proteger o trabalhador dos impostores”, afirmou.

Além da nova legislação, o iFood afirma já adotar medidas para aumentar a segurança nas entregas, como o uso de tecnologia para verificação de identidade e parcerias com Secretarias de Segurança Pública para combater fraudes. A empresa também esclarece que não exige que os entregadores utilizem bags com a marca da plataforma.